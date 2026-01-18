Amed Sportif Teknik Direktörü Üzgün - Son Dakika
Amed Sportif Teknik Direktörü Üzgün

18.01.2026 17:22
Sinan Kaloğlu, Erzurumspor FK'ya 2-0 kaybettikleri maçta avantajı kullanamadıklarını belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Erzurumspor FK mağlubiyeti sonrası, "Buradan kaybetmeden dönmek isterdik, avantajı kullanamadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Maçla ilgili üzgünüz. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Rakibimiz de çok iyi oynamadı, biz de iyi değildik. Açıkçası kaliteli bir maç olmadı. Oyun planımızı tam olarak oturtamadık ama maç kontrollü şekilde gidiyordu. Uzaktan yediğimiz gol dengemizi bozdu. Buna rağmen pozisyonlarımız vardı. 0-0'da da, 1-0 geriye düştükten sonra da fırsatlar yakaladık fakat değerlendiremedik. Zaman zaman top bizdeydi, zaman zaman rakipteydi. Özellikle üçüncü bölge varyasyonlarını yeterince yapamadık. Orta sahada da beklediğimiz etkiyi gösteremedik. Buraya lider geldik, lider dönüyoruz ama büyük bir avantajı kaçırdık. Bizim adımıza en üzücü durumlardan biri buydu. Bir diğer üzücü nokta ise iki değerli oyuncumuzun kırmızı kart görerek oyun dışı kalması. Zaten kadro derinliğimiz sınırlıyken iki önemli oyuncumuzu kaybettik. Daha iyisini yapabilirdik. En azından buradan kaybetmeden dönmek isterdik. Avantajı kullanamadık. Oyuncularımızın mücadelesi iyiydi ama sonuç bizi üzdü" ifadelerini kullandı.

"Hakem ekibi inisiyatifi rakipten yana kullandı"

Müsabakadaki hakem yönetimiyle alakalı da konuşan Kaloğlu, "Hakemlerle ilgili de şunu söylemek istiyorum; Erdem hoca ve ekibinin daha dikkatli olması gerekiyordu. Bize gösterilen sarı kartlar çok kolaydı, benzer pozisyonlarda rakibe aynı kartlar çıkmadı. Bu durum bizi eksiltti. 1-0 gerideyken Hasani'ye yapılan faul verilmedi, ardından bir penaltı pozisyonumuz vardı; ne verildi ne de tekrar gösterildi. VAR'da nasıl incelendiğini bilmiyorum ama bana göre net penaltıydı. Bugün hakem ekibi inisiyatifi rakipten yana kullandı. Çok formda olduklarını düşünmüyorum. Umarım bu maçtan bir öz eleştiri çıkarırlar. Ancak mağlubiyeti hakeme bağlamıyoruz. İyi bir oyun yoktu; ne bizden ne rakipten. Yine de bu zorlu deplasmandan en az 1 puan almak isterdik. Olmadı. Yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde Sivasspor maçı var. Bu karşılaşmayı geride bırakacağız. Taraftarımıza iyi bir sonuçla dönmek isterdik, onları üzdük" şeklinde konuştu. - ERZURUM

