Son Dakika Haberleri: Amedspor, Muhlis İstemi, Muhammed Ali Özdemir, Mansur Çalar ve Serkan Odabaşoğlu, Pfdk'ya Sevk...

Amedspor, Muhlis İstemi, Muhammed Ali Özdemir, Mansur Çalar ve Serkan Odabaşoğlu, Pfdk'ya Sevk...

1 saat önce

IHAAW171055-SPO/05-03-2019- Amedspor, Muhlis İstemi, Muhammed Ali Özdemir, Mansur Çalar ve Serkan Odabaşoğlu, PFDK'ya sevk edildi.

Amedspor, Muhlis İstemi, Muhammed Ali Özdemir, Mansur Çalar ve Serkan Odabaşoğlu, Pfdk'ya Sevk..., System.String[]
IHAAW171055-SPO/05-03-2019

- Amedspor, Muhlis İstemi, Muhammed Ali Özdemir, Mansur Çalar ve Serkan Odabaşoğlu, PFDK'ya sevk edildi. 05.03.2019 17: 10: 55 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:17 Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Serkan, Mansur Çalar, Muhammed Ali, Spor
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