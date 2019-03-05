Amedspor, Muhlis İstemi, Muhammed Ali Özdemir, Mansur Çalar ve Serkan Odabaşoğlu, Pfdk'ya Sevk...
1 saat önce
IHAAW171055-SPO/05-03-2019- Amedspor, Muhlis İstemi, Muhammed Ali Özdemir, Mansur Çalar ve Serkan Odabaşoğlu, PFDK'ya sevk edildi.
IHAAW171055-SPO/05-03-2019
- Amedspor, Muhlis İstemi, Muhammed Ali
Özdemir, Mansur Çalar
ve Serkan
Odabaşoğlu, PFDK
'ya sevk edildi. 05.03.2019 17: 10: 55 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:17 Kaynak: İHA
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