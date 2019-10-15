Son Dakika Haberleri: Amerika'dan ödüllü çocuk piyanist, köy çocuklarına konser verdi
Son Dakika Genel Amerika'dan ödüllü çocuk piyanist, köy çocuklarına konser verdi

Amerika'dan ödüllü çocuk piyanist, köy çocuklarına konser verdi

1 saat önce

Amerika'dan ödüllü çocuk piyanist, köy çocuklarına konser verdi Köylü çocuklar hayatlarında ilk defa piyano resitali izlediBURSA - New York'ta düzenlenen Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda birinci olan Bursalı 9 yaşındaki piyanist, köy çocuklarına konser verdi.

Amerika'dan ödüllü çocuk piyanist, köy çocuklarına konser verdi

Köylü çocuklar hayatlarında ilk defa piyano resitali izledi

BURSA - New York'ta düzenlenen Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda birinci olan Bursalı 9 yaşındaki piyanist, köy çocuklarına konser verdi.

Bursa'da 6 yaşında piyano çalmaya başlayan ve dünyanın birçok önemli şehrinde konserler veren 9 yaşındaki genç yetenek Arya Su Gülenç, Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda jüriden tam puan alarak, birinci olmuştu. Minik piyanist, Mudanya'nın Zeytinbağı Mahallesi'nde öğrenim gören orta okul öğrencilerinin ayağına giderek onlara konser verdi. Zeytinbağı Ortaokulu öğrencileri ödüllü piyanistti görünce çok sevindi. Arya Su Gülenç, Zeytinbağlı öğrencilere Mozart'ın Türk Marşı'nı ve caz versiyonunu, Chopen'den eserleri, Fazıl Say'ın Nazım Oratoryosu'ndan bölümleri, bir de kendi bestelediği eseri çaldı. Öğrenciler okullarına kadar gelerek kendilerine konser veren minik piyaniste teşekkür etti.

Öğrencilere konser vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Arya Su Gülenç, "Buraya Tayfun hocanın daveti üzerine geldim. Konser verdim. Umarım beğenilmiştir" dedi.

Ödüllü piyanisti okullarında ağırlamaktan keyif aldıklarını belirten Zeytinbağı Ortaokulu Müdürü Tayfun Şahin, "Arya Su Gülenç'in başarısı ve okulumuzda konser vermesi öğrencilerimizi çok etkiledi. Öğrencilerimiz hayatlarında ilk kez canlı bir piyano resitali izlediler" şeklinde konuştu.

Amerika'dan ödüllü çocuk piyanist, köy çocuklarına konser verdi

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:36 Kaynak: İHA
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