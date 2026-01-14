Amerikalılar ICE Uygulamalarını Desteklemiyor

ABD'de yapılan bir anket, katılımcıların yaklaşık yüzde 57'sinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminin göçmenlik yasalarını uygulama şeklini tasvip etmediğini ortaya koydu.

Connecticut eyaletindeki Quinnipiac Üniversitesinin 8-12 Ocak'ta düzenlediği ve 1133 kayıtlı seçmenin katıldığı ankette, ICE'ın göçmenlere yönelik operasyonları soruldu.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 57'si, ICE'ın göçmenlik yasalarını uygulama şeklini onaylamadığını belirtirken, uygulamaları tasvip edenlerin oranı ise yüzde 40 oldu.

Söz konusu oranlarla, 16 Temmuz 2025'te yapılan anketten bu yana kayda değer bir değişim olmadığı ortaya kondu.

Katılımcıların çoğu, ABD vatandaşının öldürülmesini haksız buluyor

Ankette, katılımcıların ICE'ın Minneapolis'te ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesine ilişkin görüşleri de soruldu.

Buna göre katılımcıların yüzde 53'ü söz konusu durumu "haksız" bulurken, yüzde 35'i ise ateş açılmasını "haklı" bulduğu görüşünü paylaştı.

Katılımcıların yüzde 12'si duruma ilişkin herhangi bir görüş belirtmedi.

Bir ABD vatandaşı, ICE operasyonu sırasında öldürülmüştü

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ülke vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz, hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklaması yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan çevredeki kişilerin çektiği, sosyal medyada paylaşılan videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından aracının kapısının zorla açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye aracın önüne yaklaşan diğer ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş etmesi dikkati çekmişti.