Amerikan Kamuoyu, Maduro'ya Müdahale Konusunda Bölündü

Washington Post (WP) gazetesinin yürüttüğü ankete göre Amerikan kamuoyu, ABD'nin askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına destek verip vermeme konusunda neredeyse ikiye bölündü.

ABD merkezli WP gazetesi, Donald Trump yönetiminin 3 Ocak'ta Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmasına ilişkin 1004 ABD'li ile görüştü.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahaleyle Maduro'yu alıkoymasına katılımcıların yüzde 42'si karşı çıkarken yüzde 40'ı destek verdiğini, yüzde 18'i ise kararsız kaldığını belirtti.

Cumhuriyetçilerin yüzde 74'ü bu "askeri operasyonu" tasvip ettiklerini belirtirken Demokratların yüzde 76'sı ise desteklemediğini ifade etti.

Trump'ın Kongre onayı olmadan operasyon talimatı vermesine katılımcıların yüzde 63'ü karşı çıkarken yüzde 37'si bunu "yerinde" bir eylem olarak değerlendirdi.

Katılımcıların yarısı ABD'nin, Maduro'yu "uyuşturucu kaçakçılığından" yargılaması gerektiğini savunurken yüzde 14'ü buna karşı çıktı, yüzde 36'sı ise "kararsız" kaldığını aktardı.

ABD'nin Venezuela'da yeni bir hükümet belirleme ihtimalini katılımcıların yüzde 24'ü desteklerken yüzde 45'i karşıt görüş paylaştı, yüzde 30'u ise "kararsız" kaldı.

Venezuela'nın gelecekteki yönetimine kimin karar vermesi gerektiği konusunda ise katılımcılar arasında büyük oranda görüş ayrılığı gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 94'ü Venezuela halkının söz sahibi olması gerektiğini ifade ederken yüzde 6'sı ise karar yetkisinin ABD'de olması gerektiğini savundu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.