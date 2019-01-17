Son Dakika Haberleri: Amik Ovasına Kurulan Bent Yıkıldı Köy Sular Altında Kaldı

Amik Ovasına Kurulan Bent Yıkıldı Köy Sular Altında Kaldı

43 dakika önce

Amik Ovasına kurulan bent yıkıldı köy sular altında kaldı Sular altında olan köyde kurulan bentin yıkılmasıyla su seviyesi arttı Hatay Havaalanı yolunda giriş ve çıkışlar kapatıldıHATAY - Hatay'da son günlerde artış gösteren sağanak yağışlar ve Tahtaköprü Baraj kapaklarının açılmasıyla...

Amik Ovasına kurulan bent yıkıldı köy sular altında kaldı
Sular altında olan köyde kurulan bentin yıkılmasıyla su seviyesi arttı
Hatay Havaalanı yolunda giriş ve çıkışlar kapatıldı

HATAY - Hatay'da son günlerde artış gösteren sağanak yağışlar ve Tahtaköprü Baraj kapaklarının açılmasıyla sular altında kalan Aşağıoba köyüne kurulan bent yıkıldı.
Son günlerde il genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından Antakya İlçesi Amik Ovasında bulunan Aşağıoba Köyü sular altında kaldı. Suyun geldiği yöne kurulan bentin yıkılmasıyla birlikte daha önce köyün uç noktalarında bulunan evleri basan su, köy meydanına kadar ulaştı. Köyde çok sayıda ev ve ahır sular altında kaldı. DSİ ve belediye ekipleri köyde çalışma yaparken köylüler geceyi dışarıda geçirdi.
Alandaki suyun tahliyesi durumunda hiçbir sıkıntı oluşmayacağını söyleyen bir vatandaş, köy halkının zor durumda kaldığını söyledi. Yetkilerin ziyarette bulunmadığını söyleyen vatandaş, "Bugüne kadar Devlet Su İşlerinde çalışanlar yazın hep yattı. Şuanda Devlet Su İşlerinde gelip müdahale eden kimse yok. Antakya şehir merkezinden Asi Nehri'nin çıkışı sadece orası ve o yol kapalı. Oradan su gitmediği sürece burada insanlar hayvanını taşır, eşyasını taşır ama gelip hiçbir belediye başkanı, vali, milletvekili buraya gelip ziyaret etmedi. Ancak, facebookta yazılıyor, müdahale, kepçe göndereceğiz. Kepçe göndersen ne olur bu yağmur Allah'ın emri, biz buna razıyız ama önünde bir tahliye su aksa hiçbir sıkıntı yok" dedi.
Bazı köylülerde yetkilere sitemde bulunarak, "Şu halimize bakın, Allah rızası için bize yardım edin" çağırısında bulundu.
Hatay Havaalanı araç trafiğine kapatıldı
Yağışlardan etkilenen Hatay Havaalanı yolunda da ulaşım durma noktasına geldi. Giderek artış gösteren su seviyesi havaalanı yoluna kadar ulaştı. Ekipler tehlike oluşmaması adına yolu trafiğe kapatarak servisler yardımıyla ulaşımı sağladı. Havaalanına geçişler tamamiyle kapatılırken gelen yolcular ise otobüsler yardımıyla yolun güvenli kısmına taşındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

Tahtaköprü Mevkii, Hatay, Genel
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