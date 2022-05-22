Amir Gökhan Genç terfi alarak 4. Emniyet Müdürü oldu - Son Dakika
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Amir Gökhan Genç terfi alarak 4. Emniyet Müdürü oldu

22.05.2022 15:57
Amir Gökhan Genç terfi alarak 4. Emniyet Müdürü oldu

Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğünde görevli Emniyet Amiri Gökhan Genç, Türkiye genelindeki 4. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi eden 98 kişi arasında yer aldı.

Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğünde görevli Emniyet Amiri Gökhan Genç, Türkiye genelindeki 4. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi eden 98 kişi arasında yer aldı.

İlk görev yeri olan Ankara'dan Ardahan'a atanan ve 2001 yılında Komiser Yardımcısı olarak göreve başlayan Gökhan Genç, sırasıyla Nevşehir, Konya, Şanlıurfa ve Bursa'da değişik rütbelerde görevlerde bulundu. 1973 Kayseri doğumlu olan Genç, evli ve iki çocuk babasıdır.

İnegöl'de görev yapmakta iken, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe kalkışmasının hemen ardından, geçici görevle İznik İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Genç, İznik'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapmış olduğu başarılı operasyonlarla tanınmıştı.

Çalışmaları ulusal basında da geniş yer bulan Genç, aynı zamanda kalkışma sonrası KHK'larla görevlerinden alınan kamu personellerine yönelik ülke genelinde başlatılan operasyonlarda ilkler arasında olması ve gerçekleştirmiş olduğu operasyonların  akabinde, adli mercilerce art arda gelen tutuklamalar ile o dönemde adından uzunca söz edilen isimler arasında yerini almıştı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Gökhan Genç, Türkiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amir Gökhan Genç terfi alarak 4. Emniyet Müdürü oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amir Gökhan Genç terfi alarak 4. Emniyet Müdürü oldu - Son Dakika
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