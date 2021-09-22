Üye Girişi
Amos Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'nın gün yüzüne çıkarılması heyecanı - Son Dakika

Amos Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'nın gün yüzüne çıkarılması heyecanı

22.09.2021 21:35

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tarihi 2 bin 200 yıl öncesine uzanan Amos Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda Athena Tapınağı, gün yüzüne çıkarılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tarihi 2 bin 200 yıl öncesine uzanan Amos Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda Athena Tapınağı, gün yüzüne çıkarılıyor.

Marmaris Belediyesinin desteğiyle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü ve Marmaris Ticaret Odasının (MTO) iş birliğinde, Marmaris Müze Müdürlüğü Başkanlığında gerçekleştirilen Amos Antik Kenti'ndeki arkeolojik çalışmalara devam ediliyor.

MSKÜ Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen Amos Antik Kenti sistematik düzenli kazılara bir ay önce başlanırken, Athena Tapınağı gün yüzüne çıkmaya başladı.

Yüzey Araştırma Projesi'nde kaçak kazı sonucu ortaya çıkan mezar odasını kurtarma kazısı, sınır ve yüzey araştırmaları ve yürüyüş parkuru onarımları tamamlanan Amos Antik Kenti'nde tapınağın gün yüzüne çıkarılmaya başlanması proje ortaklarında ve çalışan ekipte heyecan yarattı.

Antik kentte incelemelerde bulunan ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ortak hareketle çalışıldığında nelerin başarılabileceğinin en güzel örneğinin Amos Antik Kenti olduğunu söyledi.

Amos'ta kazılara başlanmasının heyecanı içinde olduklarını belirten Oktay, "Ticaret odamız, üniversitemiz, müzemiz ve belediyemiz birlikte hareket edebilme kabiliyetini ne kadar yukarıya çıkarırsa o oranda kentimizin ortak menfaatine kazanım elde ederiz. Geldiğimiz noktada aşama kaydettiğimizi çıplak gözle de görebiliyoruz. Tahmin edilenden çok daha kısa sürede burada çalışmaları ilerletip buraya turistler getireceğiz. Marmaris tarihi adına çok önemli bir yer burası. Gelecek nesillere daha sağlıklı aktaracağız." dedi.

Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey de müdürlüklerinin başkanlığında yürütülen kurtarma kazılarının sistemli, bilimsel bir kazıya dönüştüğünü dile getirdi.

Amos kazılarının 2021 yılı itibarıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Dr. Mehmet Gürbüzer'in bilimsel danışmanlığında yürütüldüğünü aktaran Atabey, "Bu kazı Amos için önemli bir başlangıçtır. Bilimsel kazıya dönüşmesi önemli. Bu yılki buluntular bunu gösteriyor. Marmaris'in ve Amos'un tarihine ışık tutacak kazıların başlangıcındayız. Bu aşamada bize destek veren belediye ve ticaret odamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

MTO Başkanı Mutlu Ayhan ise Amos Antik Kenti'nde çevre düzenlemesi ve yüzey araştırmasıyla başladıkları çalışmaların kazıya dönüşmenin mutluluğu içinde olduklarını vurguladı.

Ayhan,"73 yıl sonra Amos Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı. Çok heyecanlıyız. Amacımız kültürel mirasa sahip çıkmak. Amos'u turizme kazandırmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok değerli bulgulara ulaştık"

Kazının bilimsel danışmanı, MSKÜ Arkeoloji Bölümü doktor öğretim üyesi Mehmet Gürbüzer de iki yıldır yürütülen çalışmaların sonucunda sistematik düzenli kazıların bir aydır devam ettiğini dile getirdi.

Kazı çalışmalarına başladıktan kısa bir süre sonucunda tapınağın gün yüzüne çıkarıldığını kaydeden Gürbüzer, şunları kaydetti:

"2021 yılında Marmaris Müze Müdürlüğü Başkanlığında yürütülen benim de bilimsel başkanlığını yaptığım Amos Antik Kenti kazılarında bu sene önceliğimiz Akropolis'teki (yukarı kent) Athena Tapınağı. Athena Tapınağı'nda yaklaşık bir aydır çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çok değerli bulgulara ulaştık. Bu bulgular bu alanın ve tapınağın tarihçesinin tahmin ettiğimizden de daha erkene milattan önce 6. yüzyıla gittiğini ortaya koyuyor. Bu da Amos Antik Kenti 2 bin 200 değil 2 bin 400 hatta daha da eskiye dayandığını gösteriyor. Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz."

Amos Antik Kenti

Rodos birliğinin önemli kentlerinden Amos, Helen dilinde "Ana Tanrıça Tapınağı" anlamına geliyor. Tepe üzerinde kurulan kentin etrafı 1,8 metre kalınlığında ve 3,5 metre yüksekliğinde kulelerle desteklenmiş surlarla çevrilmiş. Helenistik devirden Doğu Roma dönemine kadar sürekli yerleşim olan kentin ayakta kalan en önemli yapısı tiyatrosu.

Amos, çevresindeki koyları görebilen hakim bir noktada kurulmuş. Güneşin doğuşu ve batışını görebilme imkanı sunan antik kentte, teraslar da yer alıyor.

Amos Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'nın gün yüzüne çıkarılması heyecanı
Amos Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'nın gün yüzüne çıkarılması heyecanı
Amos Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'nın gün yüzüne çıkarılması heyecanı
Amos Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'nın gün yüzüne çıkarılması heyecanı
Amos Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'nın gün yüzüne çıkarılması heyecanı

Arkeoloji, Marmaris, Athena, Muğla, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amos Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'nın gün yüzüne çıkarılması heyecanı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi 22:04 Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı 21:44 Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı Trafik canavarı sahnede! Motosiklet sürücüsü, başkasının hatası yüzünden öldü 21:34 Trafik canavarı sahnede! Motosiklet sürücüsü, başkasının hatası yüzünden öldü
Kanarya Adaları'ndaki yanardağ felaketi havadan görüntülendi 21:01 Kanarya Adaları'ndaki yanardağ felaketi havadan görüntülendi MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı 19:24 MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı 19:12 Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren katilin ilk sözleri 18:53 Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren katilin ilk sözleri "İstemeden yaptım" oldu Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı 17:19 Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı

Son Dakika Haberleri
18:57 Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak
18:48 James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek
18:34 Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti
18:22 Ringe çıkmayı bekleyemediler! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirlerine girdiler
18:16 "Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor
17:53 Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti
17:51 Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu
17:38 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak
17:21 Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti
17:08 Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi
İmaj tazeleyen Tülin Şahin, yazın son günlerinin tadını bikinisiyle çıkardı İmaj tazeleyen Tülin Şahin, yazın son günlerinin tadını bikinisiyle çıkardı         
22:15
Aslan galibiyeti unuttu! Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu Aslan galibiyeti unuttu! Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu         
21:48
Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı         
21:35
Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
21:06
Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı         
21:00
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 'İmparatoru' deniliyor Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 'İmparatoru' deniliyor         
18:53
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek         
17:00
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 22:24:07. #1.11#
SON DAKİKA: Amos Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'nın gün yüzüne çıkarılması heyecanı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement