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Ampute Milli Futbol Takımı "kupa" sözü verdikleri sağlıkçıları ziyaret etti - Son Dakika

Ampute Milli Futbol Takımı "kupa" sözü verdikleri sağlıkçıları ziyaret etti

22.09.2021 14:04
Ampute Milli Futbol Takımı

Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, tedavi ve takip süreçlerinin yürütüldüğü Ankara Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına kupalarıyla teşekkür ziyaretinde bulundu.

Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, tedavi ve takip süreçlerinin yürütüldüğü Ankara Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına kupalarıyla teşekkür ziyaretinde bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak ve oyuncular, şampiyonluk kupalarıyla birlikte Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

Koordinatör Başhekim Operatör Doktor Aziz Ahmet Surel, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, doktorlar ve hastane çalışanları ile tedavi gören hastalar tarafından coşkuyla karşılanan Ampute Milli Futbol Takımı, çocuk hastalarla sohbet etti, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Teknik direktör Osman Çakmak, hastane önündeki karşılamanın ardından konferans salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Sağlık çalışanlarımıza, devletimize çok şey borçluyuz. Hepimiz birlikte güçlüyüz." ifadesini kullandı.

"Sağlık çalışanlarımıza minnettarız"

Şampiyonaya giderken hem Dr. Surel hem de Prof. Dr. Yaşar'a kupayla döneceklerine dair söz verdiklerini hatırlatan Çakmak, şampiyonayı namağlup kazandıklarını söyledi.

Çakmak, bu başarının Gaziler Günü'ne denk gelmesinin kendileri için daha da anlamlı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hepimiz kardeşiz. Arkadaşlarımla takım olarak mücadele ettik. Türk milleti de ekranları başında bizim için dua etti. Pandemi sürecinde gecesini gündüzüne katan, evine gidemeyen, çocuklarıyla, ailesiyle kucaklaşamayan sağlık çalışanlarımıza minnettarız, hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Biz sahada da dağda da sağlıkta da mücadele ederiz, herkes bizi kıskanıyor çünkü büyüyen bir ülkeyiz."

"Başarınız bütün hastalarımıza ilham oldu"

Aziz Ahmet Surel ise bütün takımı tebrik ederek, "Emek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sizin de hastane süreçlerinde burada tanıştığınız çok hastamız var. Bütün genç kardeşlerimize, hastalarımıza sizin bu başarınız, dünyanın zirvesine çıkışınız ilham oldu. Hiçbir engelin inancın önüne geçemeyeceğini gösterdiniz." dedi.

Konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamayan Surel, "Bizleri çok gururlandırdınız. Bunu tarif etmeye kelimeler yetmez. Bu ülkenin sizin gibi evlatları oldukça sırtı yere gelmez." diye konuştu.

Prof. Dr. Evren Yaşar da konuşmasında, Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, onlarla gurur duyduklarını vurguladı.

Törende, sağlık çalışanlarının çocuklarının futbol takımı oyuncuları için hazırladığı video mesajlar da gösterildi. Ayrıca babası hastane çalışanı ve aynı zamanda Bosna Hersek gazisi olan Mihriban isimli çocuk da takım oyuncularına yaptığı resmi hediye etti.

Törenin sonunda Ampute Milli Futbol Takımı, sağlık çalışanlarıyla birlikte kupalarını havaya kaldırdı ve kutlama pastasını kesti.

Ampute Milli Futbol Takımı kupa sözü verdikleri sağlıkçıları ziyaret etti
Ampute Milli Futbol Takımı kupa sözü verdikleri sağlıkçıları ziyaret etti
Ampute Milli Futbol Takımı kupa sözü verdikleri sağlıkçıları ziyaret etti
Ampute Milli Futbol Takımı kupa sözü verdikleri sağlıkçıları ziyaret etti
Ampute Milli Futbol Takımı kupa sözü verdikleri sağlıkçıları ziyaret etti

Ankara Şehir Hastanesi, Hastane, Futbol, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ampute Milli Futbol Takımı 'kupa' sözü verdikleri sağlıkçıları ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ampute Milli Futbol Takımı "kupa" sözü verdikleri sağlıkçıları ziyaret etti - Son Dakika
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