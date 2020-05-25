Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, evde antrenman yaparak formunu koruyor... - Son Dakika

Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, evde antrenman yaparak formunu koruyor...

Ampute Milli Futbol Takımı'nın "örümcek" lakaplı kalecisi Selim Karadağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evde antrenmanlarını sürdürerek, kendini hazır tutmaya çalıştığını söyledi.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, evde antrenman yaparak formunu koruyor..., System.String[]

Ampute Milli Futbol Takımı'nın "örümcek" lakaplı kalecisi Selim Karadağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evde antrenmanlarını sürdürerek, kendini hazır tutmaya çalıştığını söyledi.

Selim, evdeki antrenman süreci hakkında video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde Avrupa Şampiyonluğu bulunan milli sporcu, koronavirüs salgını sürecinde Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın paylaştığı programlarla antrenmanlarını sürdürdüklerini belirtti.

Selim Karadağ, Kovid-19 salgını dolayısıyla antrenmanlarını takım arkadaşlarıyla yapamamanın üzüntüsünü yaşadığını anlatarak, "Ülkemiz sıkıntılı süreçten geçiyor. Hepimize düşen görevler var. Biz de bunları yerine getiriyoruz. Evden çıkmadan antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hocamız Çakmak'ın programlarına riayet ediyoruz. Takım sporuyla uğraşıyoruz. Normal antrenmanlarımız gibi olmasa da kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Güçlendirici çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

"Sahalara döneceğiz"

Kaleci olduğu için antrenmanlarında kendisine yardım edebilecek birine ihtiyaç duyduğunu aktaran Selim, temin ettiği malzemelerle antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.

Çabukluk ve kuvvet antrenmanlarına öncelik verdiklerini vurgulayan milli kaleci, şöyle devam etti:

"Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Yeterli mi hayır ama kilomuzu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bu sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Bu kötü günler geçtikten sonra sahalara döneceğiz inşallah. Federasyon başkanımız ve milli takım hocamızla irtibatlıyız. Polonya'da bir organizasyon olacaktı ve ülke olarak bu konuda istekliydik ancak durum ortada. Birçok ülke gidişata göre karar vermeyi düşünüyor. Süreç olumlu işlerse Avrupa Şampiyonası oynanacaktır. Gidişat kötüye doğru giderse iptal olma durumu var."

"Osman Çakmak, disiplinli ve çalışmayı seviyor"

Selim Karadağ, teknik direktör Çakmak'ın iyi bir teknik direktör olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sürekli 'çalışalım' diyor. Ben bazen kendisine 'hocalığından çok takım arkadaşlığın bana daha iyi geldi' diyorum. Gerçekten disiplinli ve çalışmayı seviyor. Ben de çalışmayı seviyorum. En iyi olmak için çalışıyorum. Sağ olsun hocamız da takımın büyüğü olarak bize destek veriyor. Biz de hocamıza gerekli saygıyı gösteriyoruz. Çünkü takım arkadaşı olarak birlikte oynamış olabiliriz ama bugünkü durumda takımımızın hocasıdır. Onun verdiği direktiflere göre çalışıyoruz."

Selim, takımın kaleci antrenörü Fatih Karakuş ile de futbol oynadığını ve bunun kendileri için avantaj olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecinden alnının akıyla çıkacağını belirten Selim Karadağ, Türkiye'nin süreci dünyada en iyi yöneten ülkeler arasında olduğunu sözlerine ekledi.

Karadağ, Futbol, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 12:09 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, evde antrenman yaparak formunu koruyor... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi Şov yıldızının ölümünün sır perdesini sosyal medya paylaşımı aralayacak Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var         
17:27
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti         
17:19
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak         
17:17
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti         
17:17
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu         
17:14
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi         
17:08
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti         
16:59
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı         
16:58
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu         
16:50
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü         
16:43
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var         
16:39
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu         
16:36
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi         
16:35
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü         
16:05
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu         
15:42
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur         
15:40
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü         
15:37
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem         
15:25
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor         
15:21
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor         
15:16
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu         
14:37
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi         
14:37
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı         
14:29
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu         
14:18
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı         
14:18
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı         
14:03
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı         
14:01
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı         
14:00
Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu         
13:55
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 18:30:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, evde antrenman yaparak formunu koruyor... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]