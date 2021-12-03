Ampute Milli Takım oyuncuları ile hekimler empati maçı yaptı - Son Dakika

Ampute Milli Takım oyuncuları ile hekimler empati maçı yaptı

SAMSUN - Sağlık çalışanları ile Ampute Genç Milli Takım oyuncuları hastane lobisi içerisinde empati futbol maçı yaptı. Ampute futbol oyuncuları gibi değneklerle futbol oynayan sağlıkçılar bir hayli zorlandı.

Liv Hospital Samsun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık için Ampute Milli Takım oyuncularıyla empati maçı düzenledi. Düzenlenen empati maçında, Ampute Milli Takım oyuncularından Harun Yüksel ve Halil İbrahim Kara ile Liv Hospital Samsun hekimlerinden Opr. Dr. Yunus Karadavut ve Dt. İlhan Çakır karşı karşıya geldi. Empati yapabilmek adına koltuk değnekleriyle maça çıkan hekimler futbol oynarken bir hayli zorlandı. Kıyasıya rekabeti hastane çalışanları ve misafirleri heyecanla takip etti. Daha sonrasında maça misafirler ve hastane çalışanları da dahil oldu.

Engelliğin asla sosyal hayatı etkileyen, toplum bütünlüğünü bozan bir kusur olarak görülmemesi gerektiğini belirten Liv Hospital Samsun Başhekimi Dr. Yılmaz Karagöz, "Engelli bireylerin toplumdan soyutlanmaması çok önemlidir. Bizler bu bütünlüğü sağlamakla ve bu bilinci oluşturmakla yükümlüyüz. Bu bilinci oluşturmak için bugün hastanemizde Ampute Milli Takım oyuncularımızın ve hekimlerimizin katılımıyla bir empati maçı düzenledik. Katılımları için kendilerine teşekkür ederiz. Unutmayalım ki engel sadece kalbimizdedir" dedi.

Ampute Milli Takım oyuncusu Harun Yüksel ise "Bizler her zaman kendimizi geliştirmeliyiz ve aktif rol oynamalıyız. Ben çok çalışarak sporcu oldum, engelli bireyler toplumla bütünleşmeli. Bu konuda toplum farkındalığını artırmak çok önemli, bu bağlamda böyle bir farkındalık etkinliğine imza atan hem hastaneye hem de maçta karşı karşıya geldiğimiz hekimlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.