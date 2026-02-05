Amr Diab Türkiye'de Konser Veriyor - Son Dakika
Amr Diab Türkiye'de Konser Veriyor

05.02.2026 16:25
Arap pop müziğinin yıldızı Amr Diab, 2 Ağustos'ta Ataköy Marina'da konser verecek.

Arap pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab, ilk kez Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak.

Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, TemaCC organizasyonuyla 2 Ağustos'ta Ataköy Marina'da konser verecek.

World Music Awards'ta "En Çok Satan Orta Doğulu Sanatçı" ödülünü birden fazla kez kazanan ilk Arap sanatçı olarak müzik tarihine geçen Diab, Arap müziğinin modernleşme sürecinin güçlü simgelerinden biri olarak tanınıyor.

Konserin biletleri 10 Şubat itibarıyla Biletix, Biletinial ve Bubilet üzerinden satışa sunulacak.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Amr Diab, Türkiye, Marina, Güncel, Kültür, Müzik, Son Dakika

