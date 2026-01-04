Amsterdam\'da ABD\'nin Venezuela Müdahalesine Protesto

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi protesto edildi.

Farklı kurumlar tarafından ABD'nin Amsterdam Başkonsolosluğu önünde organize edilen protesto gösterisine yüzlerce kişi katıldı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ile Hollanda hükümetinin bu konudaki politikası eleştirildi.

Ellerinde Venezuela bayrağı ile "Venezuela'dan elini çek", "ABD emperyalizmini durdur", "Petrol için kan dökülmesin" ve "Trump terörist" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Onların mücadelesi bizim mücadelemiz, uluslararası dayanışma", "Yaşasın Venezuela", "ABD terörist" ve "Yankee, evine git" sloganları attı.

Hollanda Antifaşist Eski Direniş Mücadelecileri (AFVN) Başkanı Sjoerd de Groot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini protesto etmek amacıyla Amsterdam'daki ABD Başkonsolosluğu önünde toplandıklarını söyledi.

De Groot, "ABD'nin yaptığı, Venezuela'nın egemenliğinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." dedi.

Hollanda ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Venezuela ile dayanışma içinde olduklarını açıkça ifade etmeleri gerektiğini savunan Sjoerd de Groot, "Bu mesele sadece Venezuela ile ilgili değil. Bu, uluslararası hukuk, kendi kaderini tayin hakkı ve demokrasi ilkeleriyle ilgilidir. Her medeni ülke buna karşı çıkmalıdır. Herkes kendi hükümetini buna karşı tavır almaya çağırmalıdır." dedi.

Gösteri sırasında çok sayıda polis, konsolosluk önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.