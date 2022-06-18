Canlı yayınlarda zaman zaman denk gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Gafı yapan kişi, bu sefer ünlü haber spikeri Oğuz Haksever oldu.
Oğuz Haksever dünkü canlı Ana Haber bülteninde, ünlü aktör Kevin Spacey'inin hakim karşısına çıkmasına ilişkin haberi izleyicilere aktardı. Fakat Haksever, "Hakim karşısına çıktı" diyecekken "Hakim karşısına sı.tı" ifadesini kullandı.
Haksever'in yaptığı bu gafın ardından sosyal medyada konuyla ilgili binlerce paylaşım yaptı. Sosyal medya kullanıcıları, bu tarz hataların canlı yayın için doğal olduğunu dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Ana Haber Bülteni'nde ünlü spiker Oğuz Haksever'den bomba gaf! 'Çıktı' demek isterken ortalık karıştı - Son Dakika