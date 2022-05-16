ANADOLU ADALET SARAYI'NDA RESİM SERGİSİ - Son Dakika

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 'Her yerde herkes için varız" isimli proje kapsamında adliye personelinin yaptığı resimler sergilendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 2021/2022 eğitim-öğretim yılı için 'Her yerde herkes için varız' isminde proje düzenlendi. Proje kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı personelleri, eğitim merkezinde resim kursu aldı. Kursun ardından adliye personelinin yaptığı resimler, Anadolu Adalet Sarayı Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda sergilenmeye başlandı.

Sergiye Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ile Adalet Komisyonu Başkan Yardımcısı Nihat Zincirli, Başsavcı Vekilleri Hasan Turgut, Cumali Karakütük, Ömer Kurtuluş Aksoy ve Uğur Seçgin katıldı. Sergide Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz ve Kartal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfullah Kırtay da yer aldı.

Adliye personellerinin de katıldığı sergide açılış konuşmasını yapan Başsavcı Vekili Ömer Kurtuluş Aksoy, 'Adliye çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmesi açısından emeği geçen değerli hocalarımıza ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Resim sergisinde eserleri bulunan meslektaşlarımızın ve adliye çalışanlarımızı kutlarım. Serginin herkese hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ise 'İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme İl Temsilcilerinin koordinasyonunda yargı mensuplarının yapmış oldukları sanatsal çalışmalar için düzenlenen sergiye hepiniz hoş geldiniz. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.