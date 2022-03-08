Anadolu Adliyesi'nde görevli savcıya makam odasında saldıran şüpheli serbest kaldı - Son Dakika
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Anadolu Adliyesi'nde görevli savcıya makam odasında saldıran şüpheli serbest kaldı

08.03.2022 00:57
Anadolu Adliyesi'nde görevli savcıya makam odasında saldıran şüpheli serbest kaldı

Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı, dosyasının tarafı olan kişi tarafından makam odasında saldırıya uğradı.

Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı, dosyasının tarafı olan kişi tarafından makam odasında saldırıya uğradı. Savcı, darp raporu alarak şüpheliden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı O.S. bir dosyada taraf olan Gökmen Y.(44) isimli kişi tarafından saldırıya uğradı. Polis memuru, güvenlik görevlisi ve katiplerin önünde savcıya önce hakaret eden şüpheli, ardından savcıya saldırarak darp etti. Saldırganın, olaya müdahale etmek isteyen 2 katip ve 1 polis memuruna yönelik de hakaret edip saldırmaya çalıştığı öğrenildi. Şüpheli güçlükle gözaltına alınırken, olayın ardından darp raporu alan savcı O.S., saldırgandan şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, "Ben kimseye zarar vermek istemedim. Zarar vermek isteseydim verebilirdim, boksörüm" dedi.

Tutuklama talebiyle sevk oldu, serbest kaldı

Şüpheli Gökmen Y. savcılık sorgusunun ardından, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "kamu görevlisini kasten yaralama", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelinin kaçma şüphesi bulunmamasını ve delillerin toplanmış olduğunu gerekçe gösteren Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddetti. Hakimlik, şüpheliyi hakkında 1 aylık ev hapsi ve imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı.

Öte yandan, darp edilen savcının şüphelinin serbest bırakılmasına yönelik karara itiraz ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Anadolu Adalet Sarayı, Cumhuriyet Savcısı, Hakaret, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anadolu Adliyesi'nde görevli savcıya makam odasında saldıran şüpheli serbest kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Adliyesi'nde görevli savcıya makam odasında saldıran şüpheli serbest kaldı - Son Dakika
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