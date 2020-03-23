Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem - Son Dakika

Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem

9 dakika önce

Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda korona virüs için alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar ateş ölçer cihazlarıyla kontrolleri yapıldıktan sonra içeri girebiliyor.

Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem, System.String[]

Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda korona virüs için alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar ateş ölçer cihazlarıyla kontrolleri yapıldıktan sonra içeri girebiliyor.

Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda korona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında, adliyede görevli güvenlik görevlileri vatandaşları ateş ölçer cihazlarıyla kontrollerini yaptıktan sonra içeri alıyor. Adliyenin tüm girişlerinde vatandaşların ateşleri 'ateş ölçer' cihazlarıyla ölçülürken, ateşi yüksek olan vatandaşlar ise sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. - İSTANBUL

Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:11 Kaynak: İHA

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