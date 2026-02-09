Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Başlıyor

Anadolu Ajansı (AA) tarafından Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla ikinci kez düzenlenecek Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular sürüyor.

Yarışmada geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi vizyonla uygulayan projelere de ödül verilecek.

Habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihlerinde ulusal basında yayımlanmış haberler değerlendirilecek.

3 kategoride 9 ödülün verileceği yarışmanın başvuruları, 28 Şubat saat 23.59'a kadar "www.aahaberodulleri.com" internet sitesinden yapılabilecek.

Büyük Ödül kategorisinde "Yılın Haberi Ödülü", Mecra Ödülleri kategorisinde "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü", "En İyi Televizyon Haberi Ödülü", "En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü" ile Jüri Özel Ödülleri kategorisinde "TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü", "Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü", "Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü" ve "Medyada Yapay Zeka Kullanımı Özel Ödülü" ile "Parlamento Özel Ödülü" verilecek.

Yarışmanın kazananları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) himayesinde düzenlenecek ödül töreniyle duyurulacak.

Ana jürinin değerlendirmesiyle belirlenecek isimler, geniş katılımlı törenle kamuoyuna duyurulacak ve ödüller sahiplerine takdim edilecek.

Verilecek ödül miktarları şöyle:

"Yılın Haberi Ödülü: 150 bin lira,

En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü: 100 bin lira,

En İyi Televizyon Haberi Ödülü: 100 bin lira,

En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü: 100 bin lira,

TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü: 80 bin lira,

Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü: 80 bin lira,

Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü: 80 bin lira,

Medyada Yapay Zeka Kullanımı Özel Ödülü: 80 bin lira,

Parlamento Özel Ödülü: 80 bin lira."

Geçen yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle sahiplerini bulmuştu.