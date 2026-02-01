Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Başvuruları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Başvuruları Başladı

01.02.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkinci Anadolu Ajansı Haber Ödülleri için başvurular 28 Şubat 2026'ya kadar alınacak.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından, Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla ikinci kez düzenlenecek Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular başladı.

Yarışmada, geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi bir vizyonla uygulayan projelere de ödül verilecek.

Habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada, 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında ulusal basında yayımlanmış haberler değerlendirilecek.

3 kategoride 9 ödül verilecek yarışmanın başvuruları, 28 Şubat 2026 tarihine kadar "www.aahaberodulleri.com" internet sitesinden yapılabilecek.

Büyük Ödül kategorisinde "Yılın Haberi Ödülü", Mecra Ödülleri kategorisinde "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü", "En İyi Televizyon Haberi Ödülü", "En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü" ile Jüri Özel Ödülleri kategorisinde "TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü", "Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü", "Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü" ve "Medyada Yapay Zeka Kullanımı Özel Ödülü" ile "Parlamento Özel Ödülü" verilecek.

Ana jürinin değerlendirmesiyle belirlenecek olan isimler, geniş katılımlı törenle kamuoyuna duyurulacak ve ödüller sahiplerine takdim edilecek.

Verilecek ödül miktarları şöyle:

"Yılın Haberi Ödülü: 150 bin lira

En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü: 100 bin lira

En İyi Televizyon Haberi Ödülü: 100 bin lira

En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü: 100 bin lira

TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü: 80 bin lira

Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü: 80 bin lira

Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü: 80 bin lira

Medyada Yapay Zeka Kullanımı Özel Ödülü: 80 bin lira

Parlamento Özel Ödülü: 80 bin lira"

Geçen yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle sahiplerini bulmuştu.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, 28 Şubat, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Başvuruları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Merkez Bankası’ndan kritik adım Büyüme sınırı düşürüldü Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

10:34
Epstein Belgelerinde Modi’nin İsim Bulunması
Epstein Belgelerinde Modi'nin İsim Bulunması
10:17
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
08:33
Kızılcık Şerbeti’ndeki yeni Fatih’e tepki yağdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
08:23
Epstein’ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 10:56:42. #7.11#
SON DAKİKA: Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Başvuruları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.