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Anadolu Ajansının ilk Genel Müdürü Alaeddin Bey'in vefatının üzerinden 91 yıl geçti - Son Dakika

Anadolu Ajansının ilk Genel Müdürü Alaeddin Bey'in vefatının üzerinden 91 yıl geçti

21.12.2021 09:31
Anadolu Ajansının ilk Genel Müdürü Alaeddin Bey'in vefatının üzerinden 91 yıl geçti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının (AA) 1 Mart 1925'te Türk Anonim Şirketi statüsüne kavuşturulmasının ardından ilk Genel Müdürü olan Alaeddin Bey'in vefatının üzerinden 91 yıl geçti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının (AA) 1 Mart 1925'te Türk Anonim Şirketi statüsüne kavuşturulmasının ardından ilk Genel Müdürü olan Alaeddin Bey'in vefatının üzerinden 91 yıl geçti.

Hukukçu ve bürokrat Alaeddin Bey, Düyun-u Umumiye nazırlarından Mehmet Şemseddin Bey'in oğlu olarak 1889'da Konya'da doğdu.

Konya İdadisini bitirdikten sonra İstanbul Hukuk Fakültesine girerek 1911'de mezun olan Alaeddin Bey, ilk memuriyetini, 1914'te Halep vilayeti dahilinde Zeytin Kazası Müddeiumumi Muavinliğinde yaptı. Ardından Maraş ve Adana mahkeme azalıklarında görev yapan Alaeddin Bey, 1917'de İstanbul'a gitti ve mütarekeden sonra avukatlığa başladı.

Alaeddin Bey, Milli Mücadele'nin başladığı yıllarda Ankara'ya yerleşti ve Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi Matbaasının Müdürü ve daha sonra İstihbarat Şubesi Müdürü oldu.

Umum Müdürlüğünden Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılması üzerine 12 Ağustos 1923'te bu göreve vekalet eden Alaeddin Bey, 4 Eylül 1923'te Zekeriya Sertel'in Umum Müdürü olması üzerine vekaletten ayrıldı ancak Nisan 1925'te tekrar Umum Müdürü yapıldı.

Matbuat Umum Müdürlüğünden ayrılınca 1 Ocak 1926'da Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne getirilen Alaeddin Bey, vefatına kadar görevine devam etti.

Anadolu Ajansının özerk statüye kavuştuktan sonraki ilk genel müdürü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan ve hizmetlerini tüm yurda ve hatta dünya ülkelerine ulaştırabilme çabasında olan AA, içeride, savaşan ve dış dünyadan habersiz kalmış bir halkı, ülke ve dünya olaylarından haberdar kılmak için bazı yabancı ve İstanbul gazetelerinin teslimiyetçi tutumlarıyla mücadele ediyordu.

Bu süreçte dışarıda, ulusal mücadeleyi savunmak, Türkiye'nin haklı istekleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak ve ona karşı bazı çevrelerin yürüttüğü oyunları boşa çıkarmak zorunlu hale geldi.

Cumhurbaşkanı Atatürk'ün, yakın bir arkadaş grubunu Anadolu Ajansını Batılı anlamda bir haber ajansı kimliğine kavuşturmakla görevlendirmesiyle 1 Mart 1925'te ajans, "Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi" halini aldı. O tarihlerde, Batı ülkelerinde bile örneği görülmeyen böyle bir yapılanmayla Anadolu Ajansı, özerk statüye kavuştu.

Şirket statüsüne kavuştuktan sonra Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi Nizamnamesi İçtüzüğü'ne göre oluşturulan yönetim kurulunda ilk genel müdür olarak yer alan Alaeddin Bey, 1 Ocak 1926'da göreve başladı.

Yurdun haklı mücadelesi ile Cumhuriyet'in kazanımlarını tüm yurda ve dünyaya duyurmak için mücadele eden Alaeddin Bey, 21 Aralık 1930'da 41 yaşında görevdeyken hayata veda etti.

Anadolu Ajansının 1930'ların başında yerli ve yabancı gözlemcilerin takdir ettiği seviyeye gelmesine özverili çalışmalarıyla destek olan Alaeddin Bey'in vefatı üzerine, 1 Şubat 1931'de AA Genel Müdürlüğüne getirilen Muvaffak Menemencioğlu, 19 Ekim 1944'e kadar bu görevi sürdürdü.

Mustafa Kemal Atatürk, Nisan, Mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansının ilk Genel Müdürü Alaeddin Bey'in vefatının üzerinden 91 yıl geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Ajansının ilk Genel Müdürü Alaeddin Bey'in vefatının üzerinden 91 yıl geçti - Son Dakika
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