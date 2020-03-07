Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Bursa'da sahneye çıktı - Son Dakika
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Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Bursa'da sahneye çıktı

59 dakika önce

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, kuruluşunun 20'nci yılına özel olarak hazırladıkları gösteriyi Bursa'da sahneledi.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Bursa'da sahneye çıktı, System.String[]

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, kuruluşunun 20'nci yılına özel olarak hazırladıkları gösteriyi Bursa'da sahneledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriyi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan yönetti.

Türkiye'nin değişik yerlerine ait halk oyunlarını harmanlayarak sunan Anadolu Ateşi, izleyenlere kültürel bir şölen sundu.

Gösteride yaklaşık iki saat boyunca performans sergileyen 60 kişilik dans topluluğu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Dansçılar şölenin sonunda izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Merinos, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:42 Kaynak: AA
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