Anadolu Efes Altıncı Mağlubiyetini Aldı - Son Dakika
Anadolu Efes Altıncı Mağlubiyetini Aldı

15.01.2026 23:33
Pablo Laso, dördüncü periyotta mental sebeplerle çöktüklerini belirtti, takımın sakatlıkları etkiliyor.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 22. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Kosner Baskonia'ya 89-75 yenilerek üst üste 6. mağlubiyetini yaşayan Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, dördüncü periyotta oyundan tamamen düştüklerini ve bunun mental sebeplerden kaynaklandığını söyledi.

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendirmenin hem zor hem de kolay olduğunu belirten Laso, "Çok iyi basketbol oynamasak da ilk 3 çeyrek boyunca maçın içinde kalabildik. Dördüncü periyotta tamamen sahadan kaybolduk. Bu seviyede olacak şey değil. Hayal kırıklığı yaşadığımız bir akşam oldu. Dördüncü periyottaki sıkıntının mental olduğunu düşünüyorum. Size çok fazla hata sayabilirim. Bu hataları antrenmanlarda görmüyoruz. Mesela, çeyreğin başında 2 saniye içinde basket yediğimizi hatırlamıyorum. Bu, hatalardan biri. Çeyreğin tamamını da siz düşünün." ifadelerini kullandı.

Pablo Laso, lacivert-beyazlı takımın sezon başı yapılanmasına ilişkin bir soruyu, "Takımın sezon başında son derece iyi bir şekilde yapılandırıldığını düşünüyorum. Poirier'in 6 ay kadar takıma katılamayacağı öngöremiyorsunuz. Papagiannis sezonu kapattı. Larkin neredeyse 4 ay yok. Dozier 2 ay yoktu. Bu açıdan değerlendirildiğinde oyuncuların sakatlanma riski her zaman çok önemli bir faktördür. Benim deneyimim ise şöyle; oyunculardan yoksun kalmak zorlu süreçlere neden olur. Onların yeniden takıma katılmasını ve formlarını yakalamasını sağlamak da bir o kadar zordur. Tüm odağım, yarın en iyi takım olabilme mücadelesi." şeklinde yanıtladı.

Saben Lee transferine dair de görüşlerini paylaşan İspanyol çalıştırıcı, "Saben Lee transferini, yaratıcı oyuncu ihtiyacımız olduğu için yaptık. Şu an Lee'yi yargılamak haklı bir durum olmaz. Lee'nin takıma katılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Anadolu Efes, Pablo Laso, Spor, Son Dakika

