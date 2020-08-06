Anadolu Efes, altyapısından yetişen Erten Gazi ile sözleşme imzaladı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, altyapısından yetişen oyun kurucu Erten Gazi'yi yeniden kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1997 doğumlu ve 1,92 metre boyundaki Erten Gazi ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Basketbola 2004 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güzelyurt Basketbol İhtisas Spor Kulübünde başlayan Erten Gazi, 2012-2013'te Anadolu Efes'in yıldız takımına transfer oldu. 2015-16 sezonunda NCAA'de DePaul Üniversitesi'ne adım atan genç oyuncu iki yıl burada forma giydi. Erten, 2017-2018 sezonunda Fordham Üniversitesi'ne geçti ve 2019-2020 sezonunda mezun oldu.

NCAA kariyerinde 2015-2016 sezonunda Big East Konferansı All-Academic Team'e seçilen genç basketbolcu, geçen sezon Fordham Üniversitesi'nde 22 maçta 8,9 sayı, 3 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.