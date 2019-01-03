Anadolu Efes - Bayern Münih: 92-77

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ilija Belosevic, Joseph Bissang, Jordi Aliaga
ANADOLU EFES: Micic 20, Doğuş Balbay
, Simon 9, Motum 2, Dunston 16, Larkin 6, Metecan Birsen, Moerman 14, Pleiss 9, Anderson 16
BAYERN MÜNİH: Dedovic 13, Lo 7, Lucic 14, Barthel 6, Radosevic 8, Dangubic 7, Hobbs 3, King 2, Koponen 8, Amaize, Williams
9, Ogunsipe
1'İNCİ PERİYOT: 27-18
İLK YARI: 55-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-54 THY Avrupa
Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Anadolu Efes
kendi sahasında Almanya
'nın Bayern Münih
takımını 92-77 yendi.