Anadolu Efes, Deplasmanda Barcelona'ya Yenildi
57 dakika önce
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 80-65 yenildi.
Basketbol THY Avrupa
Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes
deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa
'ya 80-65 yenildi. Barselona
kentindeki Blaugrana salonunda oynanan maça iyi başlayan ve ilk devre rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, ikinci devredeki hatalarıyla mağlubiyet aldı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-23 önde kapatan Anadolu Efes, devreyi 11 sayı farkla tamamladı. (50-39)
Ev sahibi takım üçüncü çeyrekte farkı kapatarak, son periyoda 59-57 önde girdi. Yakaladığı iyi tempoyu devam ettiren Barcelona Lassa karşılaşmayı 80-65 kazandı.
Anadolu Efes'de Brock Motum 13 sayı, Barcelona Lassa'da ise Pierre Oriola 14 sayı ile takımlarının en skorer oyuncuları oldu.
Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes 6. yenilgisini, Barcelona Lassa da 8. galibiyetini aldı. Anadolu Efes, 4. sıradaki yerini korudu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:02 Kaynak: AA
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