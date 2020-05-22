Anadolu Efes, korona testine girdi

Anadolu Efes kulübü, THY Euroleague'de olası devam kararı çıkması ihtimaline karşın, tüm ekibe korona virüs testi yaptırttı.

Lacivert-Beyazlı kulüpten, bugün gerçekleşen testlerle ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Turkish Airlines Euroleague'de 2019-2020 sezonunun olası devamı düşünülerek A Takım yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza bugün Merter Tesislerimizde Covid-19 testleri gerçekleştirilmiştir.

Test sonuçları belli olduğunda kulübümüz tarafından açıklanacaktır." - İSTANBUL