Anadolu Efes, Milano\'ya Yenildi

10.01.2026 01:29
Anadolu Efes, EuroLeague'de EA7 Emporio Armani Milan'a 87-74 mağlup oldu.

SALON: Allianz Cloud

HAKEMLER: Sasa Pukl, Saso Petek, Alberto Baena

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Brooks 31, Leday 15, Shields 2, Booker 4, Brown, Guduric 13, Nebo 8, Bolmaro 12, Ricci, Mannion 2

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 12, Lee 19, Erkan Yılmaz 3, Ercan Osmani 8, Dessert 6, PJ Dozier 10, Jones 8, Smits, Loyd 3, Swider 5

1'İNCİ PERİYOT: 16-27

DEVRE: 28-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-57

Anadolu Efes, EuroLeague'in 21'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan takımına 87-74 mağlup oldu.

Kaynak: DHA

