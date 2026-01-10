Anadolu Efes, Milano\'ya Yenildi

SALON: Allianz Cloud
HAKEMLER: Sasa Pukl, Saso Petek, Alberto Baena
EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Brooks 31, Leday 15, Shields 2, Booker 4, Brown, Guduric 13, Nebo 8, Bolmaro 12, Ricci, Mannion 2
ANADOLU EFES: Weiler-Babb 12, Lee 19, Erkan Yılmaz 3, Ercan Osmani 8, Dessert 6, PJ Dozier 10, Jones 8, Smits, Loyd 3, Swider 5
1'İNCİ PERİYOT: 16-27
DEVRE: 28-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-57
Anadolu Efes, EuroLeague'in 21'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan takımına 87-74 mağlup oldu.
