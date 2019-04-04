Anadolu Efes, Milano'yu Play-off Dışında Bıraktı

THY
Euroleague'in 30. ve son haftasında Anadolu Efes
, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano
'yu 101-95'lik skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Olimpia Milano play-off dışında kaldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Miguel
Angel Perez xx, Ilija Belosevic xx, Anne
Panther xx Anadolu Efes: Larkin xx 12, Beaubois xxx 14, Doğuş
x, Sertaç xx 7, Moerman xxx 13, Buğrahan x, Pleiss xxx 14, Micic xxx 18, Anderson x 3, Dunston xx 6, Simon xx 14 Başantrenör: Ergin Ataman
EA7 Olimpia Milano: Mike James
xxx 17, Micov xx 14, Tarczewski xx 11, Nedovic xxx 16, Kuzminskas xx 14, Nunnally xx 10, Brooks xx 7, Jerrells x, Omic x 6 Başantrenör: Simone Pianigiani 1. Periyot: 24-20 (Anadolu Efes lehine) Devre: 42-53 EA7 Olimpia Milano 3. Periyot: 74-69 (Anadolu Efes lehine) 5 faulle çıkan:
(İHA)