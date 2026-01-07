Anadolu Efes, Paris Basketbol\'a Kaybetti

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Luka Kardum, Arnau Padros

ANADOLU EFES: Lee 17, Ercan Osmani 15, Loyd 12, Dozier 9, Dessert 8, Smits 8, Weiler-Babb 6, Beaubois 2, PJ Jones 2, Cordinier, Swider

PARİS BASKETBOL: Hifi 27, Rhoden 15, Robinson 11, M'Baye 10, Herrera 10, Cavaliere 5, Faye 2, Ouattara 2, Shahrvin 2, Ayayi, Morgan, Dokossi

1'İNCİ PERİYOT: 21-19

DEVRE: 39-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-65

Anadolu Efes, Euroleague'in 20'nci haftasında evinde konuk ettiği Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 84-79 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fransa Basketbol 7'nci galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise 14'üncü yenilgisini aldı.