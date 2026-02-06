SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Damir Javor, Joseph Bissang, Vasiliki Tsaroucha
ANADOLU EFES: PJ Dozier 14, Weiler-Babb 13, Ercan Osmani 12, Loyd 19, Poirier 4,
Jones 4, Swider 6, Lee 10, Beaubois, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 7
ZALGİRİS KAUNAS: Tubelis 22, Francisco 9, Wright 11, Ulanovas 2, Giedraitis 3, Sleva, Butkevicius 2, Williams-Goss 19, Lo 10, Brazdeikis 2, Birutis 2
1'İNCİ PERİYOT: 25-24
DEVRE: 47-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-67
EuroLeague'in 27'nci haftasında temsilcimiz Anadolu Efes Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağırladığı maçı 92-82 kazandı
Lacivert-beyazlılar bu sonuçla galibiyet sayısını 8'e çıkardı.
Anadolu Efes'ten Zalgiris'e 92-82 Galibiyet
