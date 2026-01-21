Anadolu Efes Üst Üste 7. Mağlubiyetini Aldı

Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail'in Hapoel IBI ekibine 71-66 mağlup oldu.
Arena 8888'deki karşılaşmanın ilk yarısını 43-33 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, ikinci yarıda ise rakibine direnemedi ve salondan 71-66 mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes, ligde üst üste 7. mağlubiyetini yaşadı.
