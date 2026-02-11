Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı Ağırlıyor - Son Dakika
Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı Ağırlıyor

11.02.2026 10:07
Anadolu Efes, EuroLeague 28. haftasında Virtus Bologna ile karşılaşacak. Maç 20.30'da.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28. haftasında yarın İtalya'nın Virtus Bologna ekibini konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Son iki maçta Valencia Basket ve Zalgiris'i mağlup eden Anadolu Efes, Virtus Bologna karşısında kazanıp, galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

Geride kalan 27 haftada 8 galibiyet ve 19 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 19. sırada bulunuyor.

Organizasyondaki 27 karşılaşmanın 12'sini kazanan Virtus Bologna ise 13. sırada yer alıyor.

İki takım arasında, Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanan karşılaşmayı, İtalya ekibi 99-89 kazanmıştı.

İki takım arasında Avrupa Ligi'ndeki 11. maç

Anadolu Efes, Virtus Bologna ile Basketbol Avrupa Ligi'nde 11. kez karşı karşıya gelecek.

Şubat 2002'den sonra iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar, 5'er galibiyet elde etti.

Avrupa kupalarında 903. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Virtus Bologna mücadelesiyle Avrupa kupalarında 903. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 902 karşılaşmada 502 galibiyet ve 400 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 655. maçını yapacak. Geride kalan 654 müsabakanın 345'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 309'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
