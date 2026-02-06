Anadolu Efes Zalgiris'i Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Anadolu Efes Zalgiris'i Geçti

06.02.2026 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes, EuroLeague'de Zalgiris'i 92-82 yenerek 8. galibiyetini aldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Anadolu Efes: Weiler-Babb 13, Loyd 19, Dozier 14, Ercan Osmani 12, Poirier 4, Beaubois, Lee 10, Swider 6, Jones 4, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 7

Zalgiris: Francisco 9, Giedraitis 3, Ulanovas 2, Wright 11, Tubelis 22, Williams-Goss 19, Brazdeikis 2, Lo 10, Sleva, Birutis 2, Butkevicius 2

1. Periyot: 25-24

Devre: 47-45

3. Periyot: 65-67

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 92-82 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'de 8. galibiyetini aldı. Zalgiris ise 12. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya istekli başlayan Anadolu Efes, Williams-Goss ile skor üreten Zalgiris karşısında dış atışlardan 7 isabet bulduğu ilk periyodu 25-24 önde tamamladı.

Başa baş geçen ve iki takımın da skor üretmekte zorlanmadığı ikinci çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 47-45 üstün gitti.

Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 55-45. Wright ve Tubelis'in bulduğu basketlerle toparlanan Zalgiris, Lo'nun dış atıştan basket faul sonucu kazandırdığı sayılarla 26. dakikada skoru lehine çevirdi: 57-59. Kalan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler kaydeden lacivert-beyazlılara pota altını etkili kullanarak yanıt veren Litvanya temsilcisi, son çeyreğe 67-65 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta büyük bir çekişme yaşandı. Zalgiris, 32. dakikada 6 sayılık (65-71) üstünlük yakalamasına rağmen oyundan kopmayan ve 11-0'lık seri elde eden Anadolu Efes, 34. dakikada skoru 76-71'e getirdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden art arda basketler bulan Litvanya ekibi, 37. dakikada yeniden öne geçti: 79-82. Son 3 dakika 8 saniyede Zalgiris'e sayı şansı tanımayarak 13-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 92-82 kazandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes Zalgiris'i Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
6 Şubat’ın simge isminin dinmeyen acısı 6 Şubat'ın simge isminin dinmeyen acısı
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu 3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Saat 04.17’de mezar başında gözyaşlarına boğuldu Saat 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu

22:33
Çin’de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
Çin'de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
21:46
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 00:39:21. #7.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes Zalgiris'i Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.