"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

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1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık İsa Karademir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SERGİB) aracılığıyla katıldı, tutuksuz diğer sanıklar duruşmaya gelmedi.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık Karademir, dolandırıcılık değil ticaret yapmayı amaçladığını savunarak beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm yöneticisi İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmış, tutuklu sanıklar önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.


Suça karıştıkları öne sürülen 41 sanık hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.


Sanık Karademir hakkında bu suçlardan bin 560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.

Çiftlik Bank, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Anadolu Farm' firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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