Anadolu imam hatip liselerinden YKS'de büyük başarı - Son Dakika

Anadolu imam hatip liselerinden YKS'de büyük başarı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan yeni çalışmalarla, Anadolu imam hatip liseleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) hem bireysel hem de kitlesel başarılara imza attıMilli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz,...

Anadolu imam hatip liselerinden YKS'de büyük başarı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan yeni çalışmalarla, Anadolu imam hatip liseleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) hem bireysel hem de kitlesel başarılara imza attı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imam hatip liselerinde yapılan projelere ve öğrencilerin YKS başarılarına ilişkin bilgi verdi.

"Üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan çalışmalar Türkiye genelinde kitlesel başarı getirdiği gibi aynı zaman bireysel başarıları da beraberinde getirdi." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde farklı illerdeki Anadolu imam hatip liselerinde ilk yüzde ve ilk binde birçok öğrenci yer aldı. ÖSYM bütün verileri kamuoyu ile henüz paylaşmadı. Okullardan aldığımız kesin verilere göre 31 farklı ilden Anadolu imam hatip liselerinden 192 öğrenci ilk binde 257 derece elde ederken ilk 5 bin, 10 bin ve 20 binde çok sayıda öğrenci yer aldı. 2019 YKS'ye göre, sayısal alanda yüzde 81,82; sözel alanda yüzde 36,59; eşit ağırlık alanında yüzde 69,3; dil alanında yüzde 57,14'lük artış sağlandı."

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak akademik başarıyı artırmak için pek çok proje hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Hedef 2020, Hedef 2023, Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) projeleriyle uygulanan akademik çalışmalar, okullarda gerçekleştirilen destekleme ve yetiştirme kursları, üniversite hazırlık kampları, 2020 YKS'de başarının anahtarı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

2019 YKS'de zirvede yer alan öğrencilerle sınavlara hazırlanan öğrenciler buluşturuldu

Hedef 2020, Hedef 2023 ve ERDEM projeleriyle öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinin etkin ve özgün uygulamalar ile desteklenerek başarıya ulaşmasının amaçlandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Anadolu imam hatip liselerinde, yoğun katılımlı destekleme ve yetiştirme kursları, ara tatil ve yaz kampları, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında akademisyenlerin desteklediği Akademik Destek Programı (ADEP) ile bir üst öğrenime bilimsel hazırlık ve güçlü motivasyon programları düzenlendi, Milli Eğitim Bakanlığı EBA Akademik Destek Platformu aktif kullanıldı.

Okullarda öğretmen ve öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmalarla akademik koçluk ve rehberlik faaliyetleri, öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerinin Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Akademik Takip Komisyonları ve okul koordinatörleri ile etkin izlenmesi sağlandı. Okul yöneticileri ve üniversiteye hazırlık koordinatörü öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimler, çalıştaylar, iyi örnek paylaşımları yapıldı. 2019 YKS'de zirvede yer alan öğrencilerle sınavlara hazırlanan öğrencilerin buluşturulması ve tecrübe paylaşımlarının gerçekleştirilmesi sağlandı."

Fen ve sosyal bilimlerin ilk mezunları

Nazif Yılmaz, bu yıl fen ve sosyal bilimler programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin ilk mezunlarını verdiğini bildirdi.

Bu okulların her geçen gün artan başarısının, fen ve sosyal bilimler programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin ilk mezunlarını vermesiyle katlanarak arttığını vurgulayan Yılmaz, "Temel İslam Bilimleri derslerinin yanı sıra fen ve sosyal bilimler liselerindeki müfredatı da kapsayan bu liseler, 2020 YKS'de bulundukları illerin gözdesi oldu. İlk mezunları ile zirveye ulaşan okullar, gelecek yıllarda da sürece dahil olacak yeni okullarla birlikte daha büyük başarılara imza atacaktır." ifadesini kullandı.

ERDEM-2 Projesi ile okullar arasındaki başarı farklarının azaltılması hedefi

Yılmaz, ERDEM-2 ile Anadolu imam hatip liselerinde, okullar arasındaki başarı farklarının azaltıldığına işaret etti.

Bu proje ile her ilde okulların birbiriyle iş birliği içerisinde ortak çalışmalar yaptığını ve üniversite hazırlıklarında ortak hareket ettiğini anlatan Yılmaz, "Bu süreçte başarılarıyla öne çıkan okullar, en az iki okulu çözüm ortağı yaparak hedefe birlikte yürüyor. Bu projeyle okulların ortak ve kitlesel başarı elde etmesi amaçlanıyor. Projede, Anadolu imam hatip liseleri meyvelerini 2021 yılındaki YKS'de bütün okullar üzerinden vermek için hazırlanıyor. Şimdiden Hedef-2021 çalışmaları okullarımızda başlatıldı. 2021 yılı YKS sonuçları daha güzel olacak inşallah." şeklinde konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Nazif Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:07

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu imam hatip liselerinden YKS'de büyük başarı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı Son Dakika: Euro 8,23 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi 16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt         
15:01
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu         
14:55
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada         
14:19
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı         
13:58
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı         
13:56
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı         
13:53
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı         
13:37
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı         
12:13
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi         
11:01
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü         
10:39
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı         
10:18
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı         
08:03
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor         
07:23
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu         
01:17
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
23:18
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak         
21:37
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı         
21:11
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 17:45:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu imam hatip liselerinden YKS'de büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei