Anadolu'nun Çukurovası'nda fideler toprakla buluştu - Son Dakika

Anadolu'nun Çukurovası'nda fideler toprakla buluştu

02.04.2021 10:51

Anadolu'nun Çukurovası'nda fideler toprakla buluştu Vali Hamza Aydoğdu üreticilerle birlikte fideleri toprakla buluşturdu Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı İç Anadolu'nun Çukurovası Aksaray'da sebze fideleri seralarda toprakla buluştu.

Anadolu'nun Çukurovası'nda fideler toprakla buluştu

Vali Hamza Aydoğdu üreticilerle birlikte fideleri toprakla buluşturdu

AKSARAY - Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı İç Anadolu'nun Çukurovası Aksaray'da sebze fideleri seralarda toprakla buluştu.

Tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli bir üretici potansiyeline sahip olan Aksaray'da sebze fideleri seralarda torakla buluşturuldu. Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı tarafından temin edilen fideler üreticilere dağıtıldı. Aroması ve verimi yüksek, kaliteli ve piyasa fiyatlarına göre uygun fiyattaki fideleri alan üreticiler Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile birlikte seralarda üretime start verdi. Aksaray'ın merkeze bağlı Gücünkaya köyünde üreticilere fideleri dağıtarak hem inceleme hem de dikim çalışması yapan Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray'ın her belde ve köyünün ayrı bir hikayesi olduğunu söyledi.

"Aksaray'ın Türk ekonomisine katkısı 8 milyar 100 milyona çıktı"

Aksaray'da üretimin ne olursa olsun hızla devam ettiğini belirten Vali Hamza Aydoğdu, "Aksarayımızın her beldesinin her köyünün çok güzel bir hikayesi var. Mesela bir beldemiz süt üretiminin en fazla sağlandığı belde. Bugün Gücünkaya köyündeyiz. Seracılığın, balıkçılığın ve fide üretiminin en çok olduğu köylerden birindeyiz. Bugün 50 çiftçimize ziraat odası başkanlığımız ve tarım müdürlüğümüz ile birlikte fide dağıtımı yaptık. İnşallah arkadaşlarımız bu fideleri ekip güzel mahsuller alacağız. Biliyorsunuz Aksaray 6.2 milyar olan Türk ekonomisine katkısını geçen yıl TÜİK verilerine göre 8 milyar 100 milyona çıkardı. 2 milyarlık bir artış var. Burada ziraat odamızın, tarım müdürlüğümüzün, esnaflarımızın ve üreticilerimizin çok büyük katkısı var" dedi.

Vali Aydoğdu fideleri toprakla buluşturdu

Ziraat Odası Başkanlığı tarafında getirilen fideleri bir bir üreticilere dağıtan Vali Hamza Aydoğdu, daha sonra seralara giderek hem incelemelerde bulundu hem de üreticilerden bilgiler aldı. Ardından fideleri alan Vali Aydoğdu dikim için hazırlanan serada sebze fidelerini toprakla buluşturdu. Vali Aydoğdu'nun dikim yaptığı sera sahibi üreteci Mustafa Can Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Üreteci Mustafa Can, "Allah razı olsun devletimizden milletimizden, valimizden. Biz burada yetiştiriyoruz. Şimdi Nisan 1'de dikimini yaptık. Allah nasip ederse 40 gün içinde salatalığımızı yeriz. Allah razı olsun naylonum yırtıldı yine aynı devlet destekli naylonumu iade ettiler. Her türlü destek oluyorlar, Allah razı olsun" diye konuştu.

"Sertifikalı fideler getiriyoruz"

Kentin sera üretiminin yüzde 70'ini Gücünkaya köyünün sağladığını belirten Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, "5-6 yıldır üreticilerimize sebze fidesi getiriyoruz. Üreticilerimizin daha kaliteli ürünleri üretmesi için sertifikalı domates, salatalık, patlıcan, kavun karpuz gibi fideler getiriyoruz. Şuan Gücünkaya köyündeyiz, burası da ilimizin Çukurovası. İlkbaharın ilk sebze üretimi burada başlıyor. Sera üretiminin yüzde 70'ini karşılıyor. Allah razı olsun ilimiz valisi Hamza Aydoğdu'nun destekleriyle, il tarım müdürlüğümüzün de teknik destekleriyle üreticimize hizmet etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gücünkaya halkı olarak üretimden yanayız"

Üretici Emrah Arı (34), "Devletimiz bu konuda çiftçimizin daima yanında. Son derece faydalı işlerin altına imza atıyor. Biz de Gücünkaya halkı olarak üretimden yanayız. Bu konuda ziraat odamız en büyük destekçimiz. Önceden siparişlerimizi aldı, fidelerimiz gerçekten çok kaliteli. Geçen senekinden daha da üstün. Bu bizi son derece memnun ediyor. Ucuz ve kaliteli, piyasaya göre daha uygun. Buda bizim için bir avantaj. Daha erken yetişecek, insanlar daha önce üretimden faydalanacaklar" ifadelerini kullandı.

Üretici Çetin Çavdar ise, "Bunlar güzel fide. Fidelerimizden ve başkanımızdan memnunuz biz, valimizden de memnunuz. Valla şükürler olsun fidemizi getiriyorlar erkence, yetiştiriyoruz ve millete pazarlıyoruz. Kalite olarak güzel bu fide. Piyasadakilerle bu fideleri karıştırmayacaksınız. Verimi yüksek, lezzeti iyi, vitamini güzel, fiyat olarak da uygun" dedi.

Anadolu'nun Çukurovası'nda fideler toprakla buluştu
Anadolu'nun Çukurovası'nda fideler toprakla buluştu
Anadolu'nun Çukurovası'nda fideler toprakla buluştu
Anadolu'nun Çukurovası'nda fideler toprakla buluştu
Anadolu'nun Çukurovası'nda fideler toprakla buluştu
Anadolu'nun Çukurovası'nda fideler toprakla buluştu
Anadolu'nun Çukurovası'nda fideler toprakla buluştu
Anadolu'nun Çukurovası'nda fideler toprakla buluştu

Hamza Aydoğdu, Ziraat Odası, Aksaray, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Anadolu'nun Çukurovası'nda fideler toprakla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi Koronavirüsü atlatan kişilerle ilgili antikor araştırması: Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor Koronavirüsü atlatan kişilerle ilgili antikor araştırması: Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti
Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var         
11:42
Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak         
11:10
Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu?         
11:00
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor         
10:49
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular         
10:28
16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı 16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı         
10:06
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu         
09:19
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 11:49:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu'nun Çukurovası'nda fideler toprakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei