Son Dakika Haberleri: Anadolu'nun Mihenk Taşları" Programı

Anadolu'nun Mihenk Taşları" Programı

1 saat önce

Samsun'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Anadolu'nun Mihenk Taşları" programı ile halk ozanı Neşet Ertaş anıldı.

Anadolu'nun Mihenk Taşları
Samsun'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Anadolu'nun Mihenk Taşları" programı ile halk ozanı Neşet Ertaş anıldı.

Atakum Sanat Merkezi'nde "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında gerçekleştirilen program, Ertaş'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterimiyle başladı.

Programda konuşan Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, hikmet ve irfan okullarının öğretmenlerinden biri olan Neşet Ertaş'ın türküleriyle insanlara değerliyi değersizden, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırmayı öğretmeye çalıştığını söyledi.

Kasapoğlu, "Yesevilik otağından neşet etmiş, Horasan'dan kalkıp göç eyleyerek Anadolu'ya gelmiş, burayı yurt bellemiş, irfan ve hikmet ırmağı Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı yad edip, onun sanatını ve sanatıyla hikmet arayışını anlamaya çalışacağız." dedi.

Ankara Devlet Halk Müziği Topluluğu sanatçılarından Bayram Bilge Tokel, Neşet Ertaş'ın eserlerini seslendirdi.

Programa Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ve davetliler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:29 Kaynak: AA

Atakum, Samsun, Neşet Ertaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulda Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti Samsun'da "Kıza Bakma" Kavgası Yüzünden 12 Iraklı Genç Birbirine Girdi! Yaralılar Var Binali Yıldırım HDP Sorusunu Böyle Yanıtladı: Bu Seçim Benim Seçimim, Ankara'nın Değil Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 00:43:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu'nun Mihenk Taşları" Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]