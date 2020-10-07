"Anadolu'nun Yıldızı" yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

"Anadolu'nun Yıldızı" yeni sezona hazırlanıyor

07.10.2020 17:15

Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kış hazırlıkları devam ediyor.

Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kış hazırlıkları devam ediyor.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız beldesi, Kuzören ve Olukman köyü güzergahındaki 13 kilometrelik yol çalışmasını inceledi.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi ve Sıcak Çermik Termal Bölgesi arasında yapımına başlanılan 54 kilometrelik yolun 1. etabındaki çalışmaları da denetleyen Ayhan, kayak merkezinde yapımına başlanan bungalov evleri ve Yenihan Otel'de devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Yıldız Dağı Kayak Merkezi, Sıcak Çermik Kaplıcası ve Nuri Demirağ Havaalanı arasındaki bağlantı yolunun yapımının hızla sürdüğünü, yeni yapılan yollarla kayak merkezinin daha ulaşılabilir hale geleceğini belirtti.

Ayhan, her sezon bünyesine kattığı yeniliklerle ülkenin önemli kayak merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen merkezi yaz ve kış daha fonksiyonel kullanabilmeyi hedeflediklerini aktardı.

"Emekleme dönemini geride bıraktık"

Bu kapsamda merkeze bungalov evler yaptıklarını anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Ayrıca, otelimizde de farklı taleplere ve yoğunluğa cevap verilmesi için standartları arttırıyoruz. Yıldız Dağı Kayak Merkezi, emekleme dönemini ve yürüme dönemini artık geride bıraktı. Standartları oturtarak bu alanda kendini kabul ettirdi. Şimdi farklılarla farkımızı hissettirmemiz gerekiyor. Bu amaçla, hem kışın etkin kullanmak hem de yaz döneminde gençlerimize sporcularımıza kamp yeri olmasını sağlamak için yeni çalışmalar içerisine girdik. Yine tesislerimizin alt tarafında spor sahaları oluşturuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sunduğumuz projeler kabul gördü. Yakın zamanda da inşaatlarına başlayarak, futbol sahası yaparak da burasının adeta yüksek irtifa merkezi olmasını sağlayacağız."

"Burası turizmde Sivas'ın kalbi olacak"

Özellikle yüksek hızlı trenle birlikte Sivas'ın sosyal hareketliliğinin artacağını, turizm açısından da daha çok konuşulacağını vurgulayan Ayhan, "Burası kış turizminde Sivas'ın adeta kalbi olacak. Tabii bununla da yetinmiyoruz, komşu illerle bağlantılarımızı arttırmak için çalışmalar yapmaktayız. Burası Sivas'a 58, Tokat'a 60 kilometre. Dolayısıyla Tokat'ı da buraya entegre etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayak Merkezi, Bungalov, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Anadolu'nun Yıldızı' yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

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