Anadolu Osb'de Kadınlar Günü Etkinliği
1 saat önce
Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikaların yatırımcıları ve kadın çalışanlarının katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.
Ankara
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi
'nde (OSB
) bulunan fabrikaların yatırımcıları ve kadın çalışanlarının katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kutlandı. İsmet İnönü
'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker
, Anadolu OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, annelerin çocuklarını eğitirken oğullarına ve kızlarına karşı farklı tutum sergilememeleri, her ikisini de aynı sevgi, ilgi, gurur ve terbiyeyle yetiştirmeleri gerektiğini söyledi. Atatürk
'ün manevi kızları Afet İnan
, Sabiha Gökçen
ve Ülkü Adatepe
ile ilgili anılarını anlatan Toker, "Atatürk, cumhuriyetin ilk yıllarında hep kadın-erkek eşitliği üzerinde durdu." dedi.
Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi
Tuncay da etkinliğe katılanların Dünya Kadınlar Günü
'nü kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:54 Kaynak: AA
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