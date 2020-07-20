Anadolu Otoyolu'nda erkek cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde Suriye uyruklu erkeğe ait ceset bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Temmuz'da otoyolda Salem Hamdı'nın (51) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında görüştükleri Salem Hamdı'nın eşinin tutarsız ifadelerinden şüphelenerek çalışmayı genişletti.

MOBESE kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Salem Hamdı'nın Sakarya'ya getirildiği aracı ve şüphelileri belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Sakarya'ya getirilen Salem Hamdı'nın eşi Suriye uyruklu M.K. (40) ile A.D. (31) ve A.A'nın (26) emniyetteki işlemleri devam ediyor.