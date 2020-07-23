Anadolu Otoyolunun Hendek kesiminde trafik işaretleri çalışması - Son Dakika

Anadolu Otoyolunun Hendek kesiminde trafik işaretleri çalışması

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Sakarya Hendek kesiminde yapılacak olan tabela montajı nedeniyle 02.00 ila 04.00 arasında trafik tek yönlü olarak kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Sakarya Hendek kesiminde yapılacak olan tabela montajı nedeniyle 02.00 ila 04.00 arasında trafik tek yönlü olarak kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak. Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden bildirildiğine göre; Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan otoyollarda yürütülmekte olan "Trafik Yönetim Sisteminin Genişletilmesi Yapım İşi" çalışmaları devam ediyor. Söz konusu iş kapsamında; O-4 Otoyolu Hendek Puna Köyü Alt Geçidi mevki Ankara istikameti, değişken mesaj işareti tabelasının otoyol üzerine montajlama çalışmaları yapılacak. Çalışmalar kapsamında 02.00 ila 04.00 arasında otoyol üzerindeki trafik tek yönlü olarak kısa süreli aralıklarla trafiğe tamamen kapatılacak. Çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet önlemleri alınacak ve onaylı trafik projesine göre gerekli trafik işaretlemeleri yapılacak. Açıklamada, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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