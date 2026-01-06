Anadolu Üniversitesi\'nde Sınav Dönemine Destek

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi final sınavları kapsamında, 5-15 Ocak tarihleri arasında kütüphanede ders çalışan öğrencilere çay, kahve ve çorba ikramında bulunuyor.

Sınav haftasında öğrencilere sıcak bir mola imkanı sunmayı amaçlayan uygulamanın ilk gününde, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Rektör Adıgüzel, sınav döneminin öğrenciler için yoğun ve yorucu geçtiğine dikkat çekerek, üniversite olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı. Adıgüzel, "Final haftası, öğrencilerimizin hem zihinsel hem de fiziksel olarak en çok zorlandıkları dönemlerden biri. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak bu süreçte onların yalnız olmadığını hissettirmek, küçük dokunuşlarla da olsa yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kütüphanede ders çalışan öğrencilerimize sunulan bu ikramlar, öğrencilerin kısa bir mola vermesine ve motivasyonlarının artmasına katkı sağlıyor. Öğrencilerimizin memnuniyetini görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.

"Sıcak çorba ve çay ikramları, öğrencilerimizin dinlenmelerine imkan sağlıyor"

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyal Tesisler Şube Müdürü Ercan Çam, "Öğrenciyi daha fazla kampüste tutmak, onlara daha fazla hizmet vermek ve sınav sürecinde gece gündüz yanlarında olmak bizleri mutlu ediyor. Yeni açtığımız Kütüphane Kafe'de sunduğumuz sıcak çorba ve çay ikramları, öğrencilerimizi ders ortamından yaklaşık 15 dakika uzaklaştırarak dinlenmelerine imkan sağlıyor. Onların mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu kapsamda, yönetimimizin bizlere verdiği destekler için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Soğuk havalarda içimizi ısıtıyor"

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, yapılan ikramların final haftasındaki çalışma atmosferine olumlu katkı sağladığını, sınav haftasında çalışma ortamını sosyallikle besleyerek daha keyifli hale getirdiğini belirtti. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencisi Zeynep Yazan, şunları söyledi:

"İkramlar bence gayet güzel. Soğuk havalarda içimizi ısıtması ve kütüphanedeki yoğun tempo içerisinde nefes almamızı sağlaması bizim için gerçekten çok iyi."

"Uygulama için teşekkür ediyoruz"

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğrencisi Jumana Haniya, "Sınav dönemindeyiz ve günde 2-3 sınava giriyoruz. Bu uygulama sayesinde hem karnımızı doyuruyor hem de diğer öğrencilerle birlikte vakit geçirerek sosyalleşiyoruz. Sıcacık bir ortamda olmak çok güzel, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim açımızdan çok güzel bir hizmet"

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Mehmet Hayrat ise, "Final haftası nedeniyle kütüphanede yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu süreçte özellikle akşam saatlerinde üniversitemiz tarafından çay, kahve ve çorba ikram ediliyor. Bu ikramlar, mola verdiğimizde dinlenmemizi ve arkadaşlarımızla sosyalleşmemizi sağlıyor. Ücretsiz olarak sunulması ve sıcak bir ortam oluşturması bizim açımızdan çok değerli" diye belirtti. - ESKİŞEHİR