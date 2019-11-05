Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerine üstün hakemlik ödülü
Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerine üstün hakemlik ödülü

Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerine üstün hakemlik ödülü

7 saat önce

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Akbulut ve Açıköğretim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr.

Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerine üstün hakemlik ödülü, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Akbulut ve Açıköğretim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aras Bozkurt, eğitim teknolojisi alanının köklü mesleki örgütlerinden olan Association for Educational Communications and Technology (AECT)'nin Web of Science'ta Q1 diliminde yer alan dergisi, Educational Technology Research and Development (ETR&D) tarafından verilen "Reviewer Excellence" ödülünü aldı.


Prof. Dr. Yavuz Akbulut, hakemlik sürecinin alana olduğu kadar hakemlik yapan akademisyenlerin mesleki gelişimlerine de katkı getirdiğini belirtti. Alandaki güncel görgül araştırmaları ilk okuyan, değerlendiren ve son şeklini almasında rol oynayan akademisyenler arasında yer almanın heyecan verici olduğunu belirten Akbulut, ayrıca alanın öncül platformlarında Anadolu Üniversitesi'nin adının anılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.


Doç. Dr. Aras Bozkurt, ETR&D dergisinin alanında saygın ve prestijli bir akademik dergi olduğunun altını çizerek, akademik dünyada bilimsel yayın üretmek kadar üretilen bilimsel yayınlara nitelikli hakemlik yapmanın da alana önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Bozkurt, bu ödülü almanın yanı sıra uluslararası akademik camiada Anadolu Üniversitesi'nin tanınırlığına katkı getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek bundan sonraki süreçlerde aynı azimle çalışacaklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Yavuz Akbulut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
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