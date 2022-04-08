AnadoluJet, Antalya'dan Frankfurt ve Cenevre seferlerine haziranda başlıyor - Son Dakika
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AnadoluJet, Antalya'dan Frankfurt ve Cenevre seferlerine haziranda başlıyor

08.04.2022 16:47
AnadoluJet, Antalya'dan Frankfurt ve Cenevre seferlerine haziranda başlıyor

Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet, direkt uçuşlarla Antalya'dan Frankfurt ve Cenevre seferlerini başlatıyor.

Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet, direkt uçuşlarla Antalya'dan Frankfurt ve Cenevre seferlerini başlatıyor.

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Antalya-Frankfurt seferlerinin 4 Haziran, Antalya-Cenevre seferlerinin ise 18 Haziran'da başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, " Türkiye'nin gözde turizm kenti Antalya'dan gerçekleştirdiğimiz yurt dışı direkt uçuşlarımıza 2 yeni hat daha ekliyoruz. Haziran ayı itibarıyla Antalya'dan Almanya'nın finans ve teknoloji kenti Frankfurt ve İsviçre'nin doğal güzellikleriyle ünlü tarihi kenti Cenevre'ye direkt uçuşlarımız başlıyor. Böylece yaz sezonu boyunca Antalya'dan Orta Doğu ve Avrupa'ya toplamda 22 noktaya haftalık 185 frekans uçuş gerçekleştiriyoruz." denildi.

AnadoluJet misafirleri, 31 Temmuz'a (dahil) kadar satın alacakları biletlerde sınırsız değişiklik ve bileti açığa alma hakkına sahip olacak.

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Türk Hava Yolları, Frankfurt, Cenevre, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AnadoluJet, Antalya'dan Frankfurt ve Cenevre seferlerine haziranda başlıyor - Son Dakika


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