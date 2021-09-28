Üye Girişi
ANALİZ – Almanya'da koalisyon pazarlıkları ve muhtemel senaryolar - Son Dakika

ANALİZ – Almanya'da koalisyon pazarlıkları ve muhtemel senaryolar

28.09.2021 11:17
ANALİZ – Almanya'da koalisyon pazarlıkları ve muhtemel senaryolar, System.String[]

Almanya'da 26 Eylül 2021'de yapılan seçimlerin sonuçları, Merkel sonrası Hristiyan Demokratlar için tarihi düşüşle başladı.

Almanya'da 26 Eylül 2021'de yapılan seçimlerin sonuçları, Merkel sonrası Hristiyan Demokratlar için tarihi düşüşle başladı. Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 24,1 ile tarihi yenilgilerini alırken, Yeşiller birkaç ay önce anketlerdeki yüksek oranlarından sonra yüzde 14,8 ile yetinmek zorunda kaldılar. İstikrar sembolü Olaf Scholz'ün sabırlı, sakin tutumu, yarışın son virajında yaptığı hamlelerle bitiş çizgisini yüzde 25,7 ile önde bitirmesini sağladı. Scholz, türbülanslı zamanlarda, adeta "Ben bu işin üstesinden gelirim, merak etmeyin ben buradayım" mesajı verdiği siyaseti ile Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) birinci parti yapabildi. Angela Merkel'in şansölye yardımcısı olarak da görev yapan Olaf Scholz'ün, siyaset tarzıyla Merkel mirasını sürdürdüğünü belirtebiliriz. Son rakamlara göre liberal Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,5, radikal sağ parti Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 10,3, Radikal sol Die Linke ise yüzde 4,9 oy aldı.

740 kişilik Almanya Federal Parlamentosu Bundestag'da hükümet kurmak için 371 kişilik çoğunluğa ulaşmak gerekiyor. 27 Eylül 2021 saat 08: 15 itibarıyla tespit edilmiş oy oranlarına göre olabilecek senaryoları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

Büyük Koalisyon: CDU/CSU (196) + SPD (206) =402

Kırmızı-Yeşil: SPD (206) + YEŞİLLER (118) =324

Trafik Lambası: SPD (206) + YEŞİLLER (118) + FDP (92) =416

Jamaika: CDU (196) + YEŞİLLER (118) + FDP (92) =406

Kırmızı-Yeşil-Kırmızı: SPD (206) +YEŞİLLER (118) + SOL PARTİ (39) =363

Almanya: CDU/CSU (196) + SPD (206) + FDP (92) =494

Deutsche Welle'nin (DW) hemen seçim akşamı internet sitesinde yaptığı "Hangi Koalisyonu İstersiniz?" anketinde ise mevcut Büyük Koalisyon yüzde 26 oy alırken, kamuoyunda da en çok konuşulan "Trafik Lambası" alternatifi yüzde 28 ile başı çekti. SPD-Yeşiller-Sol Parti koalisyon seçeneği de yine yüzde 27 ile onu takip etti.

Seçim akşamı Şansölye adayları ve parti liderleri ile yapılan tartışma programında Olaf Scholz, seçmenlerin hükümet kurma yetkisini çok net bir şekilde kendisine verdiğini belirtirken, geçtiğimiz seçimlere göre elde edilen yüzde 5,4'lük oy artışı Scholz'ün Sosyal Demokrat Parti lideri olarak da yerini sağlamlaştırdı.

Yeşillerin Şansölye adayı Annalena Baerbock da seçim sonuçları akabinde üçüncü parti olan Yeşillerin yeni kurulacak hükümette mutlaka yeri olduğunun altını çizdi. 2017'deki seçimlerde yüzde 8,9 oy alan Yeşiller büyük bir sıçrama yaparak geçtiğimiz Mayıs ayındaki kamuoyu yoklamalarında yüzde 28'e kadar çıkmış ve lider parti olmuştu. Bu nedenle de ilk defa Şansölye adayı belirleyen Yeşiller, değişim bekleyenler için en kuvvetli parti görümündeydi. O nedenle beklentilerin uzağında çıkan sandık sonuçlarıyla ilgili (yüzde 14,8) Baerbock, "Çok daha iyisini bekliyorduk; kampanyada yaptığımız yanlışlardan, kendi yanlışlarımdan dolayı bu oyu aldık. Fakat geleceğin Almanyası'nı inşa edeceğiz." şeklinde konuştu. Yeşiller cephesinde bir yandan bu hayal kırıklığı yaşanırken diğer yandan federal seçimlerde alınan en yüksek oy oranından dolayı memnuniyet hakimdi.

Bir yanda Yeşiller'in beklenenden çok daha düşük oy alması diğer tarafta ise AfD'nin yine yüzde 10 üzerinde oy alarak siyasi arenadaki yerini artık sağlamlaştırmış olduğu gerçeği, özellikle gençlere hayal kırıklığı yaşattı. Yeşillerin eş başkanı Robert Habeck ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, seçmenlerin hiçbir partiye hükümeti kurmak için net bir görev vermediğini belirtti.

Almanya'daki siyasi yelpazenin iki ucunu temsil eden partilerden radikal sağ cephe AfD de önceki seçimlere göre yüzde 2,2 oy kaybına uğradı. Yelpazenin sol tarafındaki Sol Parti (Die Linke) ise önceki seçimlere göre yüzde 4,3 oy kaybederken, yüzde 5'lik seçim barajını ucu ucuna geçmiş görünüyor. Burada Almanların genel olarak hem sağ hem de sol radikal partilere verdikleri oyların toplamda yüzde 6,5 azaldığını, buna mukabil merkez partilere yöneldiklerini gözlemlediğimizi belirtelim.

Armin Laschet, seçimin hemen akabinde partililere yaptığı konuşmada "Almanya'da ilk defa üç partiden oluşan bir koalisyon hükümeti kurulacak" diyerek, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra alınan en düşük oy oranına rağmen, Hristiyan Demokratların hükümet için net bir temsil görevi kazandığını belirtti. Armin Laschet'in şansölye adayı ve CDU lideri olarak girdiği seçimlerde yüzde 8,8 kaybettiğini ifade edelim. Burada özellikle "Almanya'da sol bir hükümet olmaması ve Hristiyan Birlik tarafından liderlik edilen bir hükümet olması için çalışacağız" vurgusu önemli. Seçime haftalar kala da kampanyalarını bu negatif çerçeveye oturtmuşlar ve "sol hükümet olmaması için" CDU/CSU'nun seçilmesi gerektiğini vurgulamışlardı. Seçim akabinde yapılan anketlere göre seçmenlerin yüzde 51'i Laschet'in istifa etmesi gerektiği görüşündeler. Bavyera Eyaleti'ndeki kardeş parti CSU'dan bazı kurmaylar "yanlış aday, yanlış kampanya" diyerek hayal kırıklıklarını dile getirdiler.

Geri dönüp kampanya sürecine baktığımızda dış politikanın bu seçim kampanyasında oldukça az yer bulduğunu belirtebiliriz. Buna mukabil iklim değişikliği ve sonuçları kampanya boyunca daha fazla konuşuldu. Örneğin Avrupa Birliği (AB) de Almanya'da ilk defa seçimlerde bu kadar az gündeme geldi. AB'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'nın gündemindeki ve önümüzdeki haftaları domine edecek koalisyon görüşmelerinde en büyük mücadeleye sahne olacak alanlar maliye ve finans gibi duruyor. Olabilecek koalisyon alternatiflerinde yer alması beklenen ve "kingmaker" olarak kabul edilen FDP ve Yeşiller de örneğin Maliye Bakanlığı'nın kendi partilerinde olmasını istiyorlar.

Bu bakanlığı elde ettiğinizde koalisyonun küçük ortağı da olsanız de facto veto yetkiniz mevcut ve diğer bakanlıklar ve hatta AB ve uluslararası ilişkiler üzerinde dolaylı da olsa etkiniz olabilir. Bu perspektiften baktığımızda FDP ve Yeşillerin farklı AB anlayışları ve görüşleri nedeniyle sadece Almanya'nın değil, AB'nin de büyük merakla koalisyon müzakerelerini beklediğini not etmek gerekiyor.

Örneğin Yeşiller AB içinde tümüyle mali entegrasyondan yanayken, FDP AB ile mali entegrasyonda daha ileriye gidilmemesi gerektiğini savunuyor. Bu nedenle koalisyonda kimlerin olacağı ve kimin Maliye Bakanlığını alacağı çevre ülkeler ve uluslararası ortaklar için de çok önemli.

Öte yandan iki partinin de ortak yönleri yok değil. Yeşiller de FDP de hem Rusya hem de Çin konusunda özellikle insan hakları alanında daha sert olunması gerektiği görüşündeler. Bu kategoriye Türkiye'yi de ekleyip, iki partinin de Türkiye ile ilişkilerde Sosyal Demokratlar kadar ılımlı olmayacağını şimdiden öngörebiliriz.

Tarihi olarak baktığımızda Liberaller parti programı ve iktidar ortağı olarak CDU/CSU ile Yeşiller ise SPD ile daha yakın ve daha fazla benzerliklere sahipler; geleneksel olarak da birbirlerinin koalisyon ortakları oldular.

Bu çerçevede bugün SPD lideri Olaf Scholz'ün iki kingmaker partiyi ortak koalisyon çatısı altında birleştirme niyetinin nasıl sonuçlanacağını, maliye ve dış politika alanlarını nasıl paylaştıracağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

Seçim sonuçlarına biraz daha detaylı baktığımızda ise FDP oyunu kimden aldı sorusunun cevabı gayet net: Gençlerden. Oylarının yüzde 22'si 18-24 yaş aralığından, yani ilk defa oy kullanan kitleden gelmiş. Bu kapsamda daha çok iş dünyasının partisi olarak bilinen FDP'nin dijitalleşme ve inovasyona yaptıkları vurgu ile bu oyları aldığını söyleyebiliriz.

CDU/CSU beklendiği üzere oylarının yüzde 67'sini 60 yaş ve üzerinden alırken, ilk defa oy kullananlardan aldıkları oylar, toplam oyun sadece yüzde 10'unu oluşturdu.

26 Eylül 2021 tarihindeki seçimin galibi gibi gözüken SPD'nin artan oyları kimden geldi diye baktığımızda burada 1 milyon 390 bin oy ile en büyük oranın CDU/CSU'dan olduğunu görüyoruz. Burada altı çizilmesi gereken nokta, merkez partiler arasındaki bu geçişkenlik. SPD'ye gelen bu oylarda CDU/CSU'yu 600 bin ile Sol Parti takip ederken, kararsızlardan gelen 330 bin oy da bu artışa etki yapmış. AfD'den gelen 220 bin oya karşın 230 bin oyu Yeşiller'e kaptırdığı görülüyor.

Yine önceki seçimlere göre oyunu artıran diğer bir parti olan Yeşiller de CDU/CSU'dan 830 bin oy alırken, Sol Parti'den gelen 440 bin oy da Sol Parti'nin neden yüzde 5 sınırında kaldığını ve büyük kan kaybettiğini açıklıyor. Yeşiller SPD'den aldığı 230 bin oya mukabil, kararsızlardan da 220 bin oyu hanesine yazdırdı.

Bu seçimlerdeki en önemli noktalardan biri İkinci Dünya Savaşı sonrası modern Almanya siyasetinde ve seçimlerinde çoğunlukla yüzde 30-40'lar bandında olup iki büyük bloku oluşturan Hristiyan Demokratların ve Sosyal Demokratların şimdi yüzde 25'lere oturmuş olması. Diğeri ise merkez partiler arasında ekonomiden dış politikaya, iklim krizinden vergilere ulaşan yelpazede çok sert çizgiler ve farklılıklar varken, bu partilerin arasındaki keskinliğin hayli azalması ve geçişkenliğin artmış olması.

Nihai sözü söylemek için erken, ama Olaf Scholz'ün Yeşiller ve FDP ile koalisyonu Noel öncesinde tamamlamak istediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Oysa ki görüşmelerin Noel'e kadar devam etmesi Şansölye Merkel'in de arzu ettiği bir durum. Nitekim 17 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şansölyeliği hala devam ediyor olursa Merkel, mentörü Helmut Kohl'ün rekorunu kırarak, Almanya'da bu görevde en uzun kalan kişi unvanını elde edecek.

[T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın girişimi olan Antalya Diplomasi Forumu'nun eş-koordinatörü olarak görev yapan Gülşen Karanis Ekşioğlu Bahçeşehir Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Küresel Siyaset Bölümü'nde doktora çalışmalarına devam etmektedir]

Hristiyan Demokratlar, Angela Merkel, Koalisyon, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ANALİZ – Almanya'da koalisyon pazarlıkları ve muhtemel senaryolar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi meydana geldi 11:14 Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi meydana geldi Son dakika! Gram altının fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor 11:10 Son dakika! Gram altının fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 10:52 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor
Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi 10:45 Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi YouTuberlar Taksim meydanında dans etmeye başladı! Kalabalık, video çekmek için birbirine girdi 10:35 YouTuberlar Taksim meydanında dans etmeye başladı! Kalabalık, video çekmek için birbirine girdi TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor 10:18 TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi 10:02 Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu 09:08 Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu

Son Dakika Haberleri
11:30 Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı
11:13 Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi meydana geldi
11:12 TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif
11:10 Son dakika! Gram altının fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan
10:51 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor
10:51 Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,87'den işlem görüyor
10:47 Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
10:44 Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi
10:33 Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi
Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı         
11:30
TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif         
11:12
Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan         
11:07
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış         
10:44
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi! İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi!         
08:50
Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine "Teknik limitleri kaldırın" çağrısı yapıldı         
07:55
Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası         
07:51
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla         
18:54
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 11:37:32. #1.13#
SON DAKİKA: ANALİZ – Almanya'da koalisyon pazarlıkları ve muhtemel senaryolar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement