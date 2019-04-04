Son Dakika Haberleri: Anamur'da Balık Çiftlikleri Bilgilendirmesi Yapılamadı

Anamur'da Balık Çiftlikleri Bilgilendirmesi Yapılamadı

1 saat önce

MERSİN'in Anamur ilçesinde kurulması planlanan balık çiftlikleri ile ilgili Çevre Bilgilendirme Toplantısı(ÇED), çevrecilerin protestoları nedeniyle ertelendi.

Anamur'da Balık Çiftlikleri Bilgilendirmesi Yapılamadı, System.String[]
MERSİN'in Anamur ilçesinde kurulması planlanan balık çiftlikleri ile ilgili Çevre Bilgilendirme Toplantısı(ÇED), çevrecilerin protestoları nedeniyle ertelendi.

Yıldız Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya  CHP İlçe Başkanı Turabi Yeşilçayır, partililer ve çok sayıda çevreci katıldı. Zaman zaman ÇED görevlileri ile çevreciler arasında gergin anlar yaşanan toplantıda tarafları araya giren İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, yatıştırdı. Çevrecilerin protestoları nedeniye görevlilerin vatandaşlara sunum yapamadığı toplantı ertelendi.

- Anamurmersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:02 Kaynak: DHA

Anamur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Ekmeği Ucuza Satıyorsun" Deyip Fırıncının Burnunu Kırdılar! O Anlar Kamerada İstanbul'daki Fuar Alanında Stant Devrildi: Yaralılar Var Muhafız'ın Güzel Oyuncusu Hazar Ergüçlü'den Cesur Poz Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:13:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anamur'da Balık Çiftlikleri Bilgilendirmesi Yapılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]