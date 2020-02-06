Anamur'da kapatılan dere yatağında göçük - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anamur'da kapatılan dere yatağında göçük - Son Dakika

Anamur'da kapatılan dere yatağında göçük

6 saat önce

MERSİN'in Anamur ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde, ıslah edilip, üzeri kapatılan dere yatağında 12 metrelik göçük meydana geldi.

Anamur'da kapatılan dere yatağında göçük, System.String[]

MERSİN'in Anamur ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde, ıslah edilip, üzeri kapatılan dere yatağında 12 metrelik göçük meydana geldi.

Anamur ilçesi Göktaş Mahallesi 204 Sokak'ta üzeri kapatılan eski dere yatağında 2 gün önce 2 metre genişliğinde, 12 metre derinliğinde göçük oluştu. Anamur Belediyesi Fen İşleri Müdürülüğü'ne bağlı ekipler, araç ve yayalar için tehlike oluşturan göçüğü, kapattı.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, bu tür dere ıslahlarının 25-30 yıl önce yapıldığını ve ömrünü tamamladığını, göçüklerin de bu nedenle meydana geldiğini söyledi. Kılınç, ıslah edilen derelerin üzerlerinde, göçüklere karşı yenileme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Başkan Kılınç, çoğu sıcak asfalt ve parkelerle kaplı bölgelerin altında meydana gelen göçükleri tespit ederek, aciliyetine göre kapsamlı bir plan hazırladıklarını da ifade etti. Dere ıslahı yenileme çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Kılınç, "Zaman içerisinde tabiatın, doğanın vermiş olduğu tahribat neticesinde ciddi çökmeler, yıkılmalar, bu oynamalar oluşuyor. Bu tür çalışmaların malzemelerini üretmek için konkosör tesisi ve taş ocağı kurduk. Buradaki göçüğün kapatılmasının ardından ikinci bir göçük de Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Ekiplerimiz göçüklere karşı çalışma başlattı" diye konuştu.


Anamur Belediyesi, Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 2'si ağır, 4 yaralı
Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı Habertürk TV, çığ felaketi iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan özür diledi Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:21:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anamur'da kapatılan dere yatağında göçük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]