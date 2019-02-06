Anaokul Öğrencileri Hayvan Barınağını Ziyaret Etti
1 saat önce
Bozüyük Halime Hatun Anaokulu öğrencileri, Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını ziyaret ederek yanlarında getirdikleri köpek mamasını barınak yetkililerine teslim etti.
Bozüyük Halime Hatun
Anaokulu öğrencileri, Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını ziyaret ederek yanlarında getirdikleri köpek mamasını barınak yetkililerine teslim etti.
Barınağa öğretmenleri eşliğinde gelen minikler, Veteriner Hekim Arzu Çetiner'den bilgi aldı. Veteriner Hekim Çetiner, öğrencilerin hayvanlar hakkında merak ettikleri soruları yanıtladı. Bozüyük Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının bakım ve aşılamalarının yapıldığı aynı zamanda veterinerlik hizmetlerinin verildiği barınakta minikler özellikle yavru köpeklerle yakından ilgilendi. Minik hayvan severler barınakta bulunan köpekler için yanlarında getirdikleri 45 kilo köpek mamasını barınak yetkililerine teslim etti. Minikler ayrıca daha önce yapmış oldukları ve köpekleri çok sevdiklerini ifade eden resimleri de Veteriner Hekim Çetiner'e hediye ettiler. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:21 Kaynak: İHA
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