Son Dakika Haberleri: Anaokulu öğrencileri sağlıklı yaşam içi pedal çevirdi
Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencileri sağlıklı yaşam içi pedal çevirdi

Anaokulu öğrencileri sağlıklı yaşam içi pedal çevirdi

6 saat önce

Diyarbakır Yükseliş Koleji idarecileri, sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak amacıyla ana okul öğrencileriyle pedal çevirdi.

Anaokulu öğrencileri sağlıklı yaşam içi pedal çevirdi, System.String[]

Diyarbakır Yükseliş Koleji idarecileri, sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak amacıyla ana okul öğrencileriyle pedal çevirdi.


Yükseliş Koleji idarecileri, öğretmenleri, öğrenciler ve veliler sağlıklı yaşam için hareketli olma konusunda farkındalık oluşturmak için anaokulu öğrencileriyle pedal çevirdi. Kayapınar trafik şube ekipleri eşliğinde yapılan bisiklet turu, okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması, bu konularda yapılan uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflendiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:45 Kaynak: İHA
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