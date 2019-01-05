Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğretmenleri Tekden Koleji'nde

Anaokulu Öğretmenleri Tekden Koleji'nde

1 saat önce

Kayseri'de bulunan anaokullarındaki öğretmenler, Tekden Koleji tarafından düzenlenen 'Öğretmen Gelişim Programı'na katıldı.

Anaokulu Öğretmenleri Tekden Koleji'nde, System.String[]
Kayseri'de bulunan anaokullarındaki öğretmenler, Tekden Koleji tarafından düzenlenen 'Öğretmen Gelişim Programı'na katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Tekden Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, "Biz sadece kendi kurumumuzda değil, diğer kurumlarda da eğitimi öncü kılmak gayemiz olursa bunun için farklı adımlar atmak ve eğilime geçmek gerekiyor. Bizimde amacımız buydu. Öğrenen okulu ve öğrenen öğretmeni 'Etkin öğretmen haline getirmek nasıl olmalı?' diye aklımıza bir soru geldi. Bizde eğitim kurumu olarak bu zamana kadar birçok faaliyetlerde bulunduk ama eğitimin en ana unsurlarından olan ana okullarındaki arkadaşlarımıza fayda sağlamak için bu programı düzenledik" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler programın ardından atölye çalışmalarını inceledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

Hüseyin Akar, CEO, Kayseri, Güncel
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